5 futbolistas mexicanos más buscados en Google durante el Mundial 2026

En los últimos meses las búsquedas en internet sobre la Selección Mexicana, jugadores y partidos se han disparado en Google dejando en claro que los aficionados recurrieron a esta plataforma para conocer más de los convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya fuera por sus goles, experiencia o por convertirse en las nuevas promesas.

Durante la participación de México en el torneo no solo se vio que la mayoría del país se uniera para ver cada partido, también creo que se aumentaran las búsquedas en la web de los jugadores, por lo que a continuación te dejamos los nombres que destacaron este Mundial.

5 jugadores de la Selección Mexicana más buscados en Google

1.- Julián Quiñones

El delantero de 38 años fue uno de los protagonistas de la Selección Mexicana y del país durante este Mundial, pues aunque es originario de Nariño, Colombia, logró su nacionalización en 2023 y con ellos decidió defender a la escuadra azteca y sus goles durante el torneo lo colocaron entre los máximos anotadores y de los jugadores más búsquedas en Google.Actualmente juega para el Al-Qadsiah FC, de Arabia Saudita.

2.- Gilberto Mora

La gran revelación de este torneo fue el jugador del Club Tijuana, pues con tan solo 17 años se colocó como una de las jóvenes promesas dentro del futbol y como una de las figuras más comentadas durante el Mundial. El mediocampista ofensivo es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y aún se mantiene dentro de las filas de los Xolos.

3.- Roberto “Piojo” Alvarado

Con 27 años, Roberto "Piojo" Alvarado fue uno de los futbolistas mexicanos que más interés despertó durante el Mundial 2026 gracias a su desequilibrio por las bandas y su participación con la Selección Mexicana. Nació en Irapuato, Guanajuato, juega como extremo derecho y mediocampista ofensivo, y actualmente milita en las Chivas de Guadalajara de la Liga MX.

4.- Guillermo Ochoa

El jugador que destacó dentro del Club América cuenta con 40 años y se ha convertido en un histórico guardameta ya que, este fue su quinto Mundial en el que participó y en el cual se despidió. Actualmente milita en el Pafos FC, de Chipre.

5.- Raúl Jiménez

El delantero mexicano originario de Tepeji del Río, Hidalgo, cuenta con 35 años de edad y logró llevarse los reflectores tras ser uno de los referentes ofensivos de la Selección Mexicana, además, de anotar varios goles.