Gabriel Cuadri se despide de manera emotiva y nostálgica de su perrito que fue asesinado por perro Pastor Belga

Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre se despide de manera triste, emotiva y nostálgica de su perrito el cual fue asesinado por un perro Pastor Belga. A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial subió una foto con el siguiente mensaje: “Vito sí se fue al cielo, aunque nosotros no vayamos. Hoy descansan aquí sus cenizas en su casa, en su jardín en sus plantas”.

¿Cómo murió el perro de Gabriel Cuadri?

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de enero cuando Pastor Belga Malinois atacó a la mascota de Gabriel Cuadri llamado Vito en la Alcaldía de Coyoacán. El político señaló y acusó que, el dueño del perro de talla grande no ha sido identificado y tampoco se ha hecho responsable de la muerte de su perrito , por lo que pidió ayuda para localizarlo ya que asegura que, el animal agresor es un peligro.

El ataque se produjo durante la mañana del domingo 25 de enero en la esquina de Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha en la Colonia Tomero de Terreros. La noticia se difundió a través de un video que compartió Cuadri, en este multimedia se aprecia cómo es que paseaba junto a Vito, el cual iba con correa, cuando de represente, el pastor belga de talla grande de color oscuro y sin correa, corre y ataca a Vito.

https://x.com/g_quadri/status/2015600669642670248?s=20

De hecho, la agresión también quedó grabada en las cámaras que están en la calle, es aquí donde se observa cuando los dueños de ambos perros no logran separarlos; pero es Vito quien queda herido gravemente y no se levanta, mientras que, el perro agresor se incorpora gracias al jalón de su amo.

Fue horas después cuando Cuadri dio a conocer la muerte de su perrito, a quien describía como un animal adorable y que jamás agredió a nadie. En sus redes sociales, es como el excandidato a la presidencia, se despidió de su fiel mascota:

Fue feliz, lo hicimos feliz, nos hizo felices. Sus ojos de obsidiana se empezaron a velar, lo asumió con estoicismo y se adaptó. No se dejó derrotar. Lo derrotó un destino absurdo y cruel. Vito se fue al cielo, aunque nosotros no vayamos. Hoy descansan aquí sus cenizas, en su casa, en su jardín, en sus plantas. En nuestra memoria para siempre”, escribió en su cuenta oficial de X.

