Georgina Rodríguez se sinceró y habló sobre su casamiento con Cristiano; así será el evento

Tras el anuncio de su boda, la atención mediática sobre ambos personajes se incrementó pero ninguno dio mayor información. En semanas pasadas se filtró cómo sería el evento que tendrán Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Y fue hasta las horas recientes que la futura esposa del futbolista portugués platicó con una revista y les dio más detalles del tan esperado suceso.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez sobre su boda con Cristiano Ronaldo?

Las palabras de la modelo y empresaria argentina se dieron a conocer gracias a una charla que tuvo con el medio Elle, donde habló sobre el contexto familiar con el que creció y la felicidad que le brinda una familia numerosa al lado del jugador del Al-Nassr de Arabia. Además, agregó detalles de la manera de criar de ambos, donde definió a Cristiano como el que ejerce más disciplina… pues ella se define como una mamá consentidora.

Mientras tanto, explicó que ellos siempre le explican a los niños el valor del esfuerzo, pese a que el dinero no les hace falta. “Nuestra esencia sigue intacta, aunque económicamente tengamos otras posibilidades, por ello les inculcamos nuestros valores. Ellos son testigos de todo lo que nos esforzamos, de que nada viene regalado, por lo que les recordamos la importancia de ser luchadores y, especialmente, buenas personas.”

Y en parte de la plática confirmó la información que se filtró hace unas semanas, pues indicó que prefiere una boda íntima, donde pocos serán invitados a disfrutar de un casamiento que se concretó 10 años después de sostener una relación amorosa.

@elle.spain ¿Quién no conoce a Georgina Rodríguez? Diez años después de su salto (involuntario) a la fama, ella ha sabido gestionarla con mucho acierto para promover su lado empresarial sin olvidar lo que más feliz le hace, su familia. Este número de #ELLEEnero es nuestra flamante portada. ♬ sonido original - Elle_spain

¿Cómo está conformada la familia de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Los futuros esposos conforman una familia numerosa, pues son cinco hijos, Georgina y Cristiano Ronaldo. El hijo mayor es Cristiano Jr, quien es hijo de una persona desconocida. Después están Eva y Mateo, gemelos nacidos por gestación subrogada, agregando a Alana Martina y Bella Esmeralda, que son las dos hijas directas de Georgina.

Además, se sabe que la madre del portugués (Maria Dolores) siempre está cercana a la familia, pendiente de las actividades deportivas de su hijo y hoy en buena medida de su nieto mayor.