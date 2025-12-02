Se filtró el lugar donde Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarían

Los fanáticos del futbol están encantados con esta noticia y los seguidores del mundo del espectáculo también. Y es que se reporta que ya hay lugar y fecha para celebrar el tan esperado matrimonio de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Tras comprometerse el pasado agosto, ya se tiene todo listo para la unión de dos personas que prácticamente llevan una década juntos.

¿Cuándo y dónde será la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

La pareja que cuenta con una familia de siete integrantes se comprometió este mismo 2025 y no quieren dejar pasar mucho tiempo para concretar su boda. Por ello, La Mesa Caliente de Telemundo sostiene que la boda se realizará al terminar la participación del portugués en la Copa del Mundo de 2026. Además, el sitio elegido está en el país natal de CR7.

Específicamente, Madeira será el sitio donde ambos unirán lazos matrimoniales tras prácticamente 10 años desde la primera vez que se conocieron. El mes de septiembre verá cómo Georgina y Cristiano se casarán en la Catedral de Funchal y posteriormente tendrán un evento privado en un lujoso hotel cercano a la iglesia ya mencionada.

Aunque parece que el evento no será para pocas personas, sí serán solamente amistades íntimas al jugador y a la modelo, que concretarán un paso que muchos esperaban desde hace años. Con esto, ambos se casarán por primera vez en sus vidas, aunque el portugués ya había tenido hijos antes.

¿Quiénes conforman la familia de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es el que ya había tenido un hijo, quien es el mayor de todos. Cristiano Jr nació en 2010, el futbolista tuvo dos hijos más por gestación subrogada, quienes son los mellizos Eva y Mateo… nacidos en 2017. Mientras que Alana Martina y Bella Esmeralda son las dos hijas que Georgina concibió. La primera de ellas nació en 2017 y la última en 2022.

Con esto, tras conocerse en 2016, la familia tendrá un final feliz que se gestó con una década de conformar una familia que luce envidiable para todos los que sueñan con un vínculo lleno de amor y muchos integrantes.