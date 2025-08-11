Georgina Rodríguez anuncia que se casará con Cristiano Ronaldo, tras 9 años de relación. ¡Mira su anillo de diamantes!

Por casi una década, la relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha demostrado ser una de las más sólidas entre las celebridades. Ahora darán un paso más, pues la modelo e influencer confirmó en sus redes sociales que se casará con el futbolista.

Desde abril de 2025, Georgina había lucido en su cuenta oficial de Instagram un lujoso anillo que, se creía, era de compromiso. Sin embargo, hasta ahora no había sido confirmado que ya hubo una propuesta de matrimonio por parte de Cristiano.

Georgina Rodríguez confirma que se casará con Cristiano Ronaldo

“Sí quiero, en esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina Rodríguez en una publicación de Instagram este lunes. En la foto, podemos ver su mano portando un enorme y brillante anillo de diamantes.

Inmediatamente comenzaron a surgir las reacciones de emoción en los comentarios. “Enséñanos cómo manifestaste a ese hombre” y “la favorita de Dios”, son algunas de las frases que se repiten entre sus seguidoras. También le están pidiendo que nos muestre el momento en que le pidieron matrimonio, en el famoso reality show que la modelo protagoniza.

Fue en ese mismo reality show donde Cristiano Ronaldo había declarado previamente que sí le propondría casarse cuando se sintiera como el momento perfecto, y que eso podía pasar en cuestión de meses.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han estado juntos desde 2016 y tan solo un año después recibieron a su primera hija, Alana. En 2021 anunciaron que estaban esperando gemelos pero, unos meses después, dieron a conocer que uno de los bebés falleció; Bella nació en buenas condiciones de salud y ya tiene 3 años.

El futbolista se convirtió en papá por primera vez en 2010, con el nacimiento de Cristiano Jr. por gestación subrogada. Tuvo dos hijos más de esta misma manera, Matteo y Eva, antes de procrear con Georgina. En la actualidad la familia vive en Riad, capital de Arabia Saudita, donde él juega.

La historia de Georgina y Cristiano ha sido particularmente llamativa desde que comenzó, pues parece salida de una película romántica. Él ya era un astro del futbol cuando conoció a Georgina mientras ella trabajaba en una boutique de lujo.

