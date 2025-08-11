Quién es el actor de Rosario Tijeras que murió y que también participó en la Lotería del Crimen

El actor de Rosario Tijeras , Juan Carlos Ramírez Ayala, murió a causa de un aneurisma cerebral a los 38 años de edad, según confirmó este domingo su agencia I Am This, mismo que lo promocionó para la serie de Netflix, plataforma en la que se transmitió la cuarta temporada, y donde el actor tuvo su última aparición.

La noticia ha causado conmoción en redes sociales, sobre todo entre los seguidores de la serie protagonizada por Bárbara de Regil. Ramírez interpretó a “Chivo”, uno de los policías que buscaban atrapar a Rosario Tijeras.

(Netflix) Juan Carlos Ramírez Ayala intepretó a “Chivo” en Rosario Tijeras 4.

“(Era) un excelente actor y súper humilde persona. Dios te tenga en su santa gloria”, escribieron los fans un post de Instagram este domingo, cuando se anunció el deceso. En esa publicación, quienes lo conocieron dejaron mensajes de despedida.

(Instagram) Los fans despidieron al actor de Rosario Tijeras con emotivas palabras.

¿En qué series y películas apareció Juan Carlos Ramírez, actor de Rosario Tijeras?

Aunque tuvo una vida corta, Ramírez logró una carrera llena de éxitos, tanto en televisión como en el modelaje para grandes marcas de ropa. Según El Universal, estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana y también incursionó en la creación de empresas .

Entre sus trabajos más reconocidos como actor están El último rey (2022), Lotería del crimen (2022), Preso No. 1 (2019) y El boxeador (2018), destacó IMDb. También salió en Lo que callamos las mujeres (2023) y Esta historia me suena (2020-2023).

¿Cómo era la relación de Juan Carlos, actor de Rosario Tijeras, con sus fans?

En Instagram contaba con una gran comunidad que lo apoyaba desde sus inicios en la industria del entretenimiento. Compartía detalles de su vida personal y adelantos de sus próximos proyectos con más de 176 mil seguidores.

Ahora, sus fotos y videos se han convertido en altares digitales donde sus fans dejan mensajes llenos de tristeza.

Algunos comentarios destacados son: