Multa millonaria a famoso cantante mexicano por caso ligado a grupo delictivo

El cantante de regional Gerardo Ortiz ha sorprendido al recibir una multa de 1.5 millones de dólares por parte de las autoridades de Estados Unidos, esto luego de que se declarara culpable de haber realizado operaciones de dinero con una empresa la cual está vinculada al crimen organizado.

¿Qué consecuencias legales enfrentó Gerardo Ortiz tras relacionarse con una empresa vinculada al crímen organizado?

Fue en Los Ángeles donde se dictaminó la sentencia del cantante la cuál consiste en pagar una multa de 1.5 millones de dólares, permanecer tres años bajo libertad supervisada y no consumir ningún tipo de sustancias como drogas o cualquiera que no sea legal.

Los sucesos por los que se le ha multado ocurrieron hace seis años ya que el cantante realizó conciertos que fueron organizados por una empresa vinculada con el crímen organizado. De acuerdo con las investigaciones que se han realizado sobre el caso, Gerardo Ortiz realizó dichos eventos porque fue lo que le solicitó su mánager en ese momento, José Ángel del Villar, quien se encuentra cumpliendo una sentencia en prisión y su disquera fue condenada a pagar una multa de 1.8 millones de dólares.

“No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante, con los proyectos, con la música” fue la declaración que el cantante dió a medios de comunicación luego de su audiencia. Por otro lado, dijo agradecerle a Dios que tenía a su familia que siempre lo está apoyando, razón por la que se encuentra tranquilo.

¿Quién es Gerardo Ortiz?

Gerardo Ortíz Medina, mejor conocido como “Gerardo Ortiz” es un cantante y compositor de música mexicana aunque durante su trayectoria profesional sus temas se han enfocado en los corridos. El artista tiene descendencia mexicoestadounidense, esto debido a que Gerardo nació en Estados Unidos, pero se crió también en Culiacan. El artista cuenta con un gran repertorio de temas musicales como “El mundo es tuyo”, “Cara a la muerte”, “Dámaso”, “Tal como eres”, “Palma Salazar”, entre otros.

El artista ha destacado por hacer colaboraciones con artistas como Luis R Conriquez, Eden Muñoz, La Adictiva, Grupo Marca Registrada así como con figuras del género urbano como con Gente de Zona y Dalex.