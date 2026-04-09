Ginny Hoffman rompe el silencio sobre su crisis laboral y pide regresar a la televisión

Tras años donde la polémica la arrastró hasta donde está en estos momentos, Ginny Hoffman asegura que su presente está completamente influenciado por las reacciones negativas que ella y su familia han tenido por culpa de las redes sociales. A 6 años de iniciar una denuncia contra su ex pareja, sus apariciones en la pantalla se han vuelto realmente esporádicas, por lo que no tuvo vergüenza en pedir trabajo.

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¿Por qué Ginny Hoffman no tiene trabajo?

Hay una situación bastante particular alrededor del caso de Ginny, pues realmente tuvo consecuencias realmente mediáticas y pesadas para todos los involucrados. Por eso en estos momentos indicó que su ausencia de los proyectos televisivos, se debe en buena medida a lo negativo que resultó todo el escándalo de Héctor Parra y su hija Alexa.

“En el medio hoy en día se dejan llevar mucho por las redes… Se me cerraron las puertas”. Estas fueron parte de sus palabras, en medio de una reflexión respecto al porqué de su ausencia en proyectos profesionales. La actriz de 52 años llevó la conversación hacia una realidad que muchos han planteado y vivido, con temas como las denominadas “funas”, donde las redes sociales tiene un alto impacto en las decisiones de elección en las personas.

Platicó que aunque estuvo en algunos capítulos de una serie y esporádicas participaciones en telenovelas, hoy no la llaman para nada. Aunque se defendió, diciendo que podría aportar mucho por la experiencia que tiene en el medio. “Me gustaría ser de esas villanas, reales... No sean gachos, háblenme”.

¿Qué pasó con Ginny Hoffman y su ex pareja, Héctor Parra?

El caso ha sido sumamente mediático, pues en 2020, Ginny Hoffman denunció a su ex pareja de abusar sexualmente de su hija (de ambos personajes). Dicha situación trascendió al grado de encerrar a Héctor Parra. Hoy la lucha mediática continúa entre las hermanastras, la propia Alexa Parra pelea de manera directa con Daniela Parra, esta última defendiendo en todo momento la inocencia de su padre.

Esto evidentemente generó múltiples reacciones en redes sociales, las cuales también son diversas en muchos sentidos. Sin embargo, todo eso sería la razón por la que Ginny fue “separada” y “borrada” por parte de productores, pues su figura sigue en un contexto negativo a los ojos de muchas personas.