Daniela Parra envía duro mensaje a Ginny Hoffman tras polémicas declaraciones.

Hace unos días Héctor “N” fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores en contra de su hija Alexa, por lo que Ginny Hoffman decidió romper el silencio y reveló que ha recibido amenazas. Tras sus declaraciones, Daniela Parra le envió una indirecta.

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

¿Qué dijo Ginny Hoffman?

Ginny Hoffman dijo que ella y su hija están tomando todas las medidas de protección. “Mi mamá, que es una señora, me habla llorando preocupada, porque las amenazas son diarias a toda hora por teléfono, redes sociales. Ya es una paranoia… Yo ruego a Dios que esto termine pronto, porque durante todo el proceso ha sido esta lucha”, declaró al programa de “Análisis feminista” de Violeta Radio.

Por otra parte, Ginny habló sobre el momento en que Alexa le contó sobre la situación que estaba viviendo con Héctor “N”: “Ella seguía sin decirme nada, veía actitudes extrañas, comentarios ofensivos hacía su papá. Un día en el coche me hizo un comentario feo, yo le he enseñado a respetarlo. Ella tenía 16 años y es ahí donde al decirme la palabra pedófilo, a los 16, sabes qué es eso y le dije: ‘¿De qué estás hablando?’”.

¿Cuál fue la indirecta de Daniela Parra?

Luego de las declaraciones de Ginny, Daniela Parra cuestionó la sororidad de las Hoffman, ya que aparentemente no le notificaron sobre los actos que su padre habría cometido contra Alexa y cuando se hizo pública la denuncia, la bloquearon de todos lados.

En ese contexto, Daniela Parra manifestó que no era muy “feminista de su parte” y resaltó que Ginny y su hija estaban “cargando con una bandera” que no les corresponde.

“Ellas sabían que yo vivía en casa de mi papá y nunca me ‘advirtieron’ de algo extraño, en cambio, cuando salieron las declaraciones en la revista, solo me dieron la espalda y me bloquearon cualquier tipo de comunicación. Eso no es muy feminista de su parte ¿o sí?”, publicó en su cuenta de Twitter.

