¿Cómo y dónde votar HOY 16 de junio 2026 por tu cocinero favorito se convierta en el tercer capitán de MasterChef 24/7?

Corre una semana más dentro de MasterChef 24/7 y las emociones comienzan a salir en cada segundo y muestra de ello es el reto que se vivió este martes de Beneficio y Castigo pues los participantes tuvieron que desmotrar esta noche sus mejores platillos para que fueran elegidos por los Chefs Zahie Téllez, Alfonso "Poncho" Cadena y Adrián Herrera para determinar quiénes serían los dos capitanes asiganados para estar al frente de los grupos que se enfrentarán el día de mañana en Batallas por Equipo.

Durante la transmisión de hoy se determinó que Claudia y María serían las primeras en ser nombrados para la capitanía por lo que deberán demostar que pueden formar un gran equipo, ofrecer un platillo de primera que demuestre cocción, sazón, sabor y técnica para poderse coronar como ganadores y así tener la posibilidad de subir al balcón de la salvación y asegurar su estancia una semana más dentro de la cocina más famosa de México.

¿Por quién puedo votar para que sea el tercer capitán?

Sin embargo, pese al papel que desempeñaron los participantes en las parrillas uno de ellos tiene la posibilidad de ser nombrado como el tercer capitán y esto sería a través de los votos que le otorge el público, por lo que la producción ya abrio votaciones para que uno de ellos este al frente de un equipo.

Si deseas apoyar a tu participante favorito pero no sabes si esta en la lista a continuación te dejamos los nombres de los cocineros a los que podrías darle tus puntos.



Lancer

Michelle

Carmen

Pablo

Flor

Luis

Daniela

Julio

Antrax

Diego

Camila

Ramahá

Emmanuel

Ixdit

Jazmín

¿Cómo y dónde puedo votar para elegir al tercer capitán de MasterChef 24/7 hoy 16 de junio?

Como te lo mencionamos anteriormente durante la transmisión de este martes de Beneficio y Castigo dos participantes buscarían la capitanía mientras que el tercero será elegido por el público. A través de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí masterchef/vota/ , el televidente podrá ingresar al portal para poder emitir su voto.

Recuerda que cada participante tiene derecho a 10 puntos, estos pueden ser dados a una sola persona o pueden ser repartidos donde el total sume 10, una vez que hayas concluido con tu votación más abajo aparece un mensaje que dice VOTOS EXTRAS, picando ahí puedes obtener 10 votos más y repetir el proceso de votación, no te quedes sin la oportunidad de apoyar a tu cocinero favorito y ¡VOTA YA!