¿Qué le pasó al Chef Poncho Cadena? Los cocineros de MasterChef 24/7 ofrecen más información de su estado de salud

Aunque la gala de beneficios y castigos contó con las mismas dosis de emoción y drama que todos los martes, no fue lo mismo sin el querido Poncho Cadena y es que no pudo estar presente en el programa debido a una complicación en su estado de salud; sin embargo, los cocineros de MasterChef 24/7 ofrecieron un poco más de información sobre qué fue lo que le pasó al Chef.

Se le subió la presión al Chef Poncho

De regreso al Mundo MasterChef y durante la cena, el estado de salud de Cadena salió en la conversación, a lo que María y Emmanuel aseguraron que le subió mucho la presión.

Camila preguntó qué sería peor entre un aumento o una disminución de la presión, por lo que sus compañeros aseguraron que se trataba del primer escenario, debido a que no hay maneras para controlarla y también hablaron sobre los factores que pueden propiciarlo.

Los cocineros aprovecharon el momento para mandarle saludos y sus mejores deseos al Chef; además, coincidieron en que faltó su característica energía durante las etapas del reto de la gala de beneficios y castigos del 16 de junio.

Cabe señalar que luego de las preparaciones de los platillos con oreja y lengua de cerdo o cordero, Claudia y María se convirtieron en dos de las capitanas que liderarán la batalla por equipos de este miércoles.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por María (equipo rojo) y Claudia (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el tercer capitán de la próxima batalla por equipos.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.