¿Se terminó la amistad? Un malentendido provoca tensión entre María y Carmen en MasterChef 24/7

Más allá de que la gala de beneficios y castigos del 16 de junio terminara con Claudia y María como dos de las capitanas que liderarán la batalla por equipos del miércoles, también causó discordia entre una de las líderes y Carmen, pues las imágenes mostradas durante la transmisión han provocado un ambiente de tensión entre ambas.

En algunas de las imágenes se mostró a Carmen calificando a uno de sus compañeros como el "payasito" del reality show; sin embargo, el contexto estaba ligado a María, por lo que la participante buscó arreglar las cosas con la cocinera, pues en realidad hablaba de Ramahá (según lo que le comentó a Luis de regreso al Mundo MasterChef) y es que afirmó que buscaba exhibir los comentarios de su compañero y que nunca diría algo así de la nueva capitana y que "si lo dijera, lo sostendría".

Luis puso manos a la obra y buscó a María para conocer su versión de la historia; no obstante, la cocinera afirmó desconocer el contexto y que si lo supiera, "se lo diría". Además, dijo que si en realidad Carmen sí habló mal de ella, no puede hacer nada al respeto, pero que definitivamente cambiará la percepción que tenía de ella.

¿Cómo repercutirá el malentendido en la batalla por equipos de mañana cuando María es una de las capitanas?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por María (equipo rojo) y Claudia (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el tercer capitán de la próxima batalla por equipos.

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