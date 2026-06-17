Claudia Lizaldi revela los beneficios y castigos de la gala de MasterChef 24/7 del martes 16 de junio

La gala de esta noche ha cambiado el rumbo de la competencia de cara al próximo domingo de eliminación, pues quedaron definidas las primeras dos capitanas que tendrán la oportunidad de subir al balcón de ganar la batalla por equipos de mañana, así como los castigos que recibieron la mayoría de los cocineros.

Los participantes estuvieron divididos en dos grupos para el reto en el que prepararon sus platillos con oreja y lengua de cerdo o cordero. Después de completar los desafíos, los Chefs definieron que Claudia y María fueran las ganadoras y se convirtieron en dos de las capitanas que liderarán la batalla por equipos de mañana.

Por otro lado y al final de la gala, Claudia Lizaldi le compartió a los cocineros y al público que sintonizaba la transmisión que las ganadoras también recibirán los alimentos que quieran pedir para su cena; sin embargo, solamente Claudia, por haber tenido el mejor platillo de la noche, tendrá una clase magistral con el Chef Adrián Herrera que será clave para la gala de mañana.

Además, la conductora sentenció que Julio, Jazmín y Emmanuel tendrán que preparar fondos durante toda la noche y que Daniela y Michelle deberán limpiar los refrigeradores del cuarto frío cada vez que se les pida, mientras que Luis y Antrax prepararán el desayuno para toda la vivienda por dos días seguidos.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por María (equipo rojo) y Claudia (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el tercer capitán de la próxima batalla por equipos.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.