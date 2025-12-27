Golpe para Christian Nodal; Cazzu presumió la casa que compró para Inti

Por medio de sus redes sociales se dio a conocer que Cazzu pudo concretar su sueño de comprar su nuevo hogar para poder criar a Inti de la mejor manera . “MI CASA”, escribió la artista argentina en una conversación de WhatsApp .

Al Extremo | Programa 26 de diciembre del 2025

De esta manera es que se mostró muy emocionado debido al inicio de una nueva etapa que comienza con su hija y como han podido salir adelante a pesar de

todo lo que han tenido que atravesar por los problemas legales con Nodal .

Los seguidores y amigos cercanos a la cantante argentina, le hicieron llegar sus felicitaciones a la intérprete por un logro más en su vida.

¿Qué demanda le interpuso Nodal a Cazzu?

En el programa “Ventaneando”, se compartió unos documentos que forman parte de la demanda de Christian Nodal contra Cazzu, afirmando que otorgó 12 millones de pesos en efectivo para la manutención de su hija Inti.

“Christian Nodal demandó a Cazzu ya firma haber aportado durante 1 año 12 millones de pesos; Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo”, dijo Pati Chapoy.

Esta demanda en cuestión fue interpuesta por el Juzgado Familiar de Jalisco, en donde además de haber revelado que dio más de 12 millones de pesos en efectivo para la manutención de su hija. Así también es que se deja constancia de que tiene deseos de poder involucrarse en todas las decisiones de la crianza de su hija como así también que la menor obtenga su pasaporte mexicano y visa.

Las declaraciones y peticiones que expuso Nodal en su demanda contradicen a las afirmaciones de Cazzu quien en varios encuentros con la prensa ha comentado que no está recibiendo dinero suficiente para poder mantener a Inti.

