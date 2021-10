Fotos | "Gomita" teme por su seguridad y la de su mamá.

Después de que la influencer denunció que sufrió violencia doméstica por parte de su papá, ahora dice temer por su vida y la de su progenitora.

Hace unas semanas Araceli Ordaz mejor conocida como “Gomita” denunció que sufrió violencia doméstica por parte de su papá, ahora la influencer volvió a denunciar que teme por su integridad y la de su madre Elizabeth Campos.

“Gomita” compartió con sus seguidores en redes sociales que a pesar de que interpuso una orden de restricción en contra de su padre, éste las sigue acosando, y ha querido entrar a su casa a la fuerza, lo cuál le ha traído miedo y estrés.

La hermana de “Lapicito” dio a conocer que su mamá ha acudido a ella varias veces para decirle que Alfredo Ordaz, su papá ha querido entrar a la casa con violencia.

Debido al miedo que ha llegado a experimentar, Araceli compartió su experiencia en redes sociales y abrió su corazón con sus seguidores para que le dieran ideas para solucionar el acoso de su padre, pues la sigue molestando incluso a la distancia.

Gomita comentó que se fue a vivir a Colombia con la intención de estar lejos de su padre, pero lejos de solucionar el problema, lo empeoró, pues vive preocupada porque su madre podría estar en peligro.

“Mi mamá sabe perfectamente que no está sola. Está en su hogar, donde tiene que estar, donde yo le he dicho que salga adelante, que lo aleje, pero que nos deje vivir en paz. Mi madre me marca a mí para decirme lo que está pasando y me está pidiendo ayuda”, indicó la conductora.

“Gomita” asegura que no quiere vivir con miedo: “Solamente lo hago público para que él [su papá] se entere, que no se puede acercar a nosotras y que no lo pienso desbloquear. Si ya le marcaron que va a tener una audiencia, pues se tiene que presentar, punto se acabó”, ahondó la también conductora televisiva.

“Si esto lo hago es porque tengo que cerrar ese ciclo de esa noche, de esa golpiza que no es la primera, insisto, no es la primera golpiza que me ha puesto tanto a mí ni a mi mamá. Yo decidí no quedarme callada”, indicó la famosa.