Gomita comparte que su padre era violentador y tuvo que denunciarlo: “Sí salí de eso, puedo salir de esta”

Luego de recibir diversas críticas sobre su cuerpo y las cirugías estéticas a las que se ha sometido, Gomita compartió un mensaje en el que dijo que su padre había sido un hombre violentador así que no era la primera vez por la que tenía que superar una situación complicada.

¿Qué declaraciones hizo Gomita sobre su padre?

El nombre de Araceli Ordaz Campos; o bien “Gomita” ha sido tendencia las últimas semanas luego de diversas críticas a su estado de salud y su apariencia física. En el reciente episodio llamado “La operación que salvó a Gomita” del podcast del que forma parte junto a su hermano, conocido como “Soy Lapizin”, el cual se llama La Pape 2, la reconocida influencer narró la complicada situación a la que se tuvo que enfrentar, en la que por poco pierde la vida debido a una delicada operación. Sin embargo, luego de dicho episodio ha sido blanco de diversas críticas, tanto positivas como negativas, razón por la que lanzó un comunicado en el que dijo “Yo nada más les recuerdo, venía de UN PADRE VIOLENTADOR que gracias a Dios denuncie, mis miles de cirugías no fueron sólo un arranque DE VANIDAD”, esto debido a que muchos usuarios insisten en que su operación fue para hacerse un cambio estético y no por salud.

En las historias que Gomita compartió en su cuenta de instagram escribió: “Si salí de eso, puedo salir de esta…” con lo que dejó claro que iba a enfrentar la situación de la mejor manera.

¿Por qué Gomita demandó a su papá?

En 2024 Gomita demandó a su padre por violencia intrafamiliar, ya que de acuerdo con la conductora e influencer, su madre sufrió abuso físico y psicológico por parte de su progenitor durante muchos años. Por otra parte, en 2021 Gomita compartió que su papá, Alfredo Ordaz Barajas, la había golpeado por intentar defender a su madre.

¿Cuál es el estado de salud de Gomita?

Actualmente Gomita continúa recuperándose luego de haber sido sometida a una cirugía de forma urgente, como lo relató en el podcast La Pape 2 ya que luego de haberse sometido a una una cirugía bariátrica para colocarse el bypass tuvo complicaciones severas que casi le ocasionan la muerte. “Diosito, yo no me quiero morir, quiero vivir, quiero estar bien, no quiero volver a vivir esto, me arrepiento mucho” fueron palabras que gomita expresó entre lágrimas luego de relatar lo cerca que se sintió de la muerte.

Actualmente, la influencer continúa en una situación en la que debe tener muchos cuidados en su alimentación así como físicos para que su herida no se abra.