Gomita publica FUERTE mensaje tras aclarar rumores de su deceso. “A lo mejor sí murió Gomita”

Han pasado varios días desde que se difundieron rumores de la supuesta muerte de Gomita, los cuales ella misma se encargó de desmentir. Sin embargo, a raíz de la fuerte crisis de salud que sufrió recientemente, la influencer publicó un fuerte mensaje de amor propio y aceptación.

"Llevo 16 cirugías": el poderoso mensaje de Gomita luego de atravesar problemas de salud

"A lo mejor sí, murió Gomita. A lo mejor sí tienen la razón", dijo la creadora de contenido al principio de un video que compartió en Instagram para dejar clara la postura que actualmente tiene sobre la cirugía plástica.

"Murió Gomita, la chava que normalizó operarse. La niña que tenía muchas heridas y que por culpa de las redes lastimó su cuerpo muchas veces por tratar de alcanzar ciertos estándares", leyó en voz alta a partir de un mensaje que escribió. Inmediatamente después, la influencer aseguró que Araceli Ordaz sigue viva.

Gomita dijo que no se imagina el corazón que deben tener las personas que difundieron rumores sobre su supuesto fallecimiento. Aclaró que está con su familia y que afortunadamente "no vivieron el susto de leer esa publicación y tenerme lejos".

La influencer se ha acercado a su lado espiritual a partir de los problemas de salud que ha superado. "Efectivamente, por tu fe serás salvado y Dios me salvó", dijo. "Llevo 16 cirugías y después de esta dieciseisava vez que amanecí de una anestesia general no me queda más que entender que tengo un propósito de vida y que no me voy a quedar callada".

Si bien Gomita ya dio a conocer que pasó por una situación "muy delicada" de salud, también ha preferido reservarse detalles mientras se está recuperando en casa. "Primero quiero recuperarme para estar lista y platicarles a ustedes lo que no deben hacer con las cirugías", aseguró. En su video aparece arreglada, alegre y de buen semblante.

"No volveré a normalizar ninguna cirugía, si puedo dar un bello mensaje en redes sociales para que tú no atentes contra tu vida", finalizó Araceli Ordaz.