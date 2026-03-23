Le gritan “Cazzu” a Ángela Aguilar y se burlan de ella por cantar en una marisquería

En las últimas horas Ángela Aguilar se ha vuelto viral por una presentación que realizó para un evento privado, por dos razones. La primera sería que le gritaron "Cazzu" entre el público, y la segunda es que la cantante de regional mexicano está recibiendo burlas porque supuestamente se presentó en una marisquería.

Han pasado unas semanas desde que la intérprete de "Nadie se va como llegó" decidió concentrarse en su canal de difusión de WhatsApp como principal vía de comunicación con sus fans, haciendo de lado ligeramente Instagram o TikTok. Sin embargo, eso no ha impedido que Ángela se vuelva viral con frecuencia.

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Le gritan "Cazzu" a Ángela Aguilar durante presentación en marisquería

Hace unos días Ángela Aguilar interpretó sus éxitos en un evento privado en Jalisco, cuyo escenario hacía promoción de una famosa marisquería local con varias sucursales. En redes sociales han surgido videos con críticas y burlas hacia la cantante por presentarse "en un restaurante" o "sin haber sido anunciada".

"Ella pagó por cantar ahí", "el restaurante arriesgando a quebrar" y "si anunciaban que iba a ir ella, nadie iba", son algunos de los comentarios que pueden leerse en TikTok. También hay quienes defienden a la cantante y al hecho de que "no tiene nada de malo" esa presentación.

Sin embargo, existe una polémica en Instagram y TikTok sobre la locación real y naturaleza del evento. Mientras muchas personas aseguran que sí se llevó a cabo en un restaurante y sin anunciar previamente, también hay quienes desmienten esa información, asegurando que se trataba de una expo de vinos y destilados que contaba con promoción de la marisquería.

Por otro lado, cuando Ángela Aguilar iba caminando entre el público, algunas personas supuestamente comenzaron a gritarle el nombre de Cazzu. La cantante de "Dime como quieres" no reaccionó de manera evidente, pero una persona que la acompañaba sí volteó a ver con severidad hacia quienes estaban gritando.

