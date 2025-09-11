Grupo Pesado despide con emotivo mensaje a uno de sus integrantes

La música regional mexicana vuelve a estar de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Guadalupe Chávez Guzmán, empresario y mánager que durante varios años acompañó el camino artístico de Grupo Pesado, una de las agrupaciones más queridas de Monterrey, Nuevo León.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la banda, donde acumulan más de 460 mil seguidores. Con un comunicado lleno de afecto, los integrantes expresaron su tristeza y agradecieron el tiempo compartido con quien también fuera considerado un amigo cercano y parte esencial de su historia.

¿Cómo despidió Grupo Pesado a su mánager?

En la publicación, los músicos confirmaron la muerte de Chávez Guzmán, aunque no revelaron las causas del deceso. Con gran emotividad, destacaron la amistad y entrega que siempre mostró hacia ellos durante los años en que trabajaron juntos.

“Gracias por tantos años de entrega y amistad. Siempre vivirás en nuestra música y en nuestros corazones”, se lee en el mensaje compartido en la cuenta oficial de Grupo Pesado.

La esquela también estuvo acompañada de un texto en el que los artistas recordaron los momentos vividos con su mánager, a quien llamaban cariñosamente “Don Lupe”. Lo describieron como un aliado indispensable en la construcción de la trayectoria de la agrupación.

El legado de “Don Lupe” en la historia de Grupo Pesado

Originario de Tampico, Guadalupe Chávez Guzmán dejó una huella significativa en la banda gracias a su apoyo incondicional y compromiso. Grupo Pesado reconoció que su labor como empresario y mánager fue clave para consolidar el nombre de la agrupación en la escena musical mexicana.

Hoy, sus integrantes y seguidores lo despiden con cariño, asegurando que su recuerdo permanecerá vivo en cada canción.

Además de su trabajo como mánager, fue reconocido por su cercanía con los integrantes de Grupo Pesado y por su capacidad para guiar la carrera artística del grupo con profesionalismo y dedicación. Su apoyo no solo se limitó a la gestión de conciertos y contratos, sino también a brindar consejos estratégicos y acompañamiento en cada paso del camino musical.