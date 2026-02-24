Hablan del paradero de Adela Noriegatras desaparecer de la televisión

Adela Noriega fue una reconocida actriz mexicana, quien era reconocida por su belleza y su talento en la actuación al momento de interpretar diversos personajes en las telenovelas. No obstante, ahora su paradero es todo un misterio para el público y para la farándula, solamente algunos tienen detalles al respecto.

Sin embargo, recientemente una actriz mexicana habló al respecto, dando más detalles sobre la reconocida celebridad. Te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué le pasó a Adela Noriega?

La actriz Adela Noriega de ser una gran personalidad en el país, en el 2008 desapareció de las pantallas, provocando que muchas personas se cuestionaran que le había pasado, al día de hoy no se tiene la certeza sobre su vida.

Dentro de los rumores que se han presentado de su paradero, se había divulgado que se encontraba muy enferma o que incluso había muerto, al final todo se trata de noticias falsas. Por otro lado, Alejandro Tommasi frente a varios medios, detalló que su retiro había sido para darle prioridad al cuidado de sus hijos.

Recientemente, Adriana Nieto, otra actriz con la que trabajó en una importante producción, detalló que tiene bastante tiempo que no sabe nada de su paradero, puesto que no ha tenido contacto directo con ella.

Además, de resaltar lo difícil que debe ser esconderse en la actualidad, considerando que ahora con los celulares y las redes sociales es muy fácil poder encontrar a alguien o reconocer su rostro. Al mismo tiempo habló del hermetismo que tiene la celebridad para ocultar su vida privada del ojo público.

¿Dónde está ahorita Adela Noriega?

Aunque muchos medios de comunicación detallan que la celebridad cuenta con varias propiedades en el país, es una realidad que la probabilidad de que ella viva en México es muy difícil.

Dentro de los rumores, se habla de que la artista podría estar viviendo en Miami teniendo una vida tranquila, pero hay otros portales que mencionan que vive en Florida. Al día de hoy, el paradero y la residencia de Adela Noriega sigue siendo un misterio para todos.