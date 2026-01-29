¿Adela Noriega tiene hijos? Así la exhibieron

Adela Noriega es una reconocida actriz mexicana, quien se encargó de participar en importantes producciones de televisión, logrando que su nombre fuera muy conocido en la farándula. Sin embargo, repentinamente sorprendió a todos al retirarse de la televisión, haciendo que su figura sea todo un misterio.

Recientemente, un reconocido actor mexicano aseguró que el retiro de Adela de la televisión fue para cuidar a sus hijos. Te vamos a detallar qué fue lo que comentó exactamente.

¿Qué se sabe de Adela Noriega en la actualidad?

No olvidemos que Adela Noriega se mantuvo activa durante muchos años en la televisión mexicana, hasta que en el 2008 desapareció de la farándula, generando todo tipo de opiniones sobre su paradero, donde incluso se aseguraba que se encontraba delicada de salud, anuncio que al final fue desmentido.

Sin embargo, Alejandro Tomassi, quien es un reconocido actor que llegó a trabajar junto a Adela, en una entrevista, aseguró que la actriz se retiró de la farándula para poder cuidar a sus hijos, una decisión que tomó para mantener los papeles juveniles que la hicieron popular.

Aun así, Tomassi detalla que la decisión que tomó de retirarse para cuidar a sus hijos fue algo que ella quería hacer y que seguramente se encuentra tranquila al respecto. Pero al inicio de todas las declaraciones, dejó en claro que le tuvo mucho afecto como colega y era una persona muy querida.

¿Cuántos hijos tiene Adela Noriega?

Dentro de la farándula, era bien sabido que la actriz mantenía su vida privada fuera de la mirada pública, pero no se tenía conocimiento de que Adela Noriega tuviera hijos. En la información que se tiene sobre su paradero, se sabe que ella no tenía hijos, o eso se pensaba antes.

Con las declaraciones realizadas por el reconocido actor, ha generado todo un fuerte debate sobre ella, en especial para los usuarios que desean conocer qué ha sido de su vida desde que se retiró del mundo de la televisión. De lo poco que se sabe, es que vive en Miami y que actualmente tiene 56 años, pero es lo único que se tiene.