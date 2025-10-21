Adela Noriega reaparece con este mensaje inesperado

Desde el año 2008 la vida de la actriz Adela Noriega pasó a ser todo un misterio luego de que decidiera alejarse de los sets de grabación. Ahora, a 17 años de su última aparición pública, las redes sociales a su nombre mostraron actividad con un intrigante mensaje.

Son muchos los famosos que, por diferentes circunstancias, han decidido alejarse de la vida pública y la exposición mediática. Los ejemplos abundan y ahora, con el caso de Adela Noriega, vuelve a sembrar la intriga por saber qué pasó con ella.

¿Por qué Adela Noriega se alejó de la televisión?

Adela Noriega es una reconocida actriz que en la actualidad tiene 55 años de edad. Nació en la Ciudad de México y tuvo una importante trayectoria en el mundo de la actuación, tanto en el cine como en la televisión.

Sin embargo, hace 17 años atrás la actriz decidió alejarse de los sets de filmación y del mundo del espectáculo. Su vida pasó a ser todo un misterio y, según afirman algunos rumores, una dura enfermedad habría sido la causa de tal decisión aunque es algo que no ha sido confirmado, ni desmentido oficialmente.

¿Adela Noriega retornó a las redes sociales?

En las últimas horas, el nombre de Adela Noriega volvió a tomar estado público luego de que redes sociales a su nombre, que no están confirmadas como oficiales de la actriz, mostraran actividad. Fue en Instagram, en la cuenta _adelanoriega que fue posteada una imagen de una paloma blanca con un lazo de luto.

“QEPD” es lo único que figura escrito junto al hashtag “luto”. El posteo ha creado una gran incertidumbre entre quienes seguían los pasos de la actriz y sobre todo ante su extensa ausencia frente a las cámaras. Por ahora, se cree que estos perfiles en redes sociales son falsos y que no pertenecen a Adela Noriega, pero esta nueva actividad registrada ha generado un sinfín de conjeturas.