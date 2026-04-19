Exhiben lo que hay detrás de la separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El rumor sobre una supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado mucho movimiento en las redes, puesto que es una noticia que nadie esperaba escuchar, en especial cuando ya se estaba contemplando una boda religiosa entre los cantantes.

Noticias Oaxaca del 17 de abril 2026

Por si fuera poco, en la web se ha exhibido lo que hay detrás de dicho desenlace entre la pareja. Para que conozcas todos los detalles, te explicaremos toda la información que se conoce al respecto.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán, desde que se anunció una separación y una infidelidad por parte del cantante sonorense; hasta el momento, ninguno ha confirmado la información, todo se ha quedado en solamente rumores.

Aun así, ha generado una fuerte reacción en redes sociales. Recientemente, se ha dado a conocer una foto de la hija de Pepe Aguilar donde aparece abrazando a dos varones. Ante dicha imagen, Maryfer Centeno dio su opinión sobre el tema, dejando visible lo que hay detrás.

La grafóloga explica que vemos a la cantante sonriente, pero que se le puede ver una mirada triste, detallando los problemas por los que está pasando la pareja. Además de explicar que el posponer la boda era un indicador importante sobre el tema, ya que es un pretexto usar el tema de la inseguridad en México.

También recalcó que dentro de la relación, Ángela ha sido la más lastimada al respecto, recordando la entrevista que tuvo Nodal con Adela Micha, donde en varias ocasiones confundía los nombres entre Ángela, Julieta y Cazzu, por lo que no ha sido respetada por su pareja, dejando al descubierto todo lo que hay detrás de dicha relación.

¿Qué pasó con la relación de Ángela Aguilar?

Con el lanzamiento del video musical de “Un vals”, se dieron a conocer fuertes declaraciones al respecto. El periodista Javier Ceriani detalla que la polémica causada por el video y la influencer que aparece con un aspecto similar a Cazzu generó gran molestia en Pepe Aguilar.

Por si fuera poco, se ha corrido el rumor de que mantiene un romance con una dominicana, de quien se desconoce su identidad. No olvidemos que los rumores sobre la separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal no han sido desmentidos por los artistas.