Héctor Soberón comparte desgarrador mensaje tras la pérdida de un ser querido: “Hoy hablo desde el enojo, pero también desde el amor”

En las últimas horas el mundo del espectáculo se ha paralizado luego de que el actor mexicano Héctor Soberón diera a conocer un inesperado mensaje lleno de dolor y enojo. Mediante redes sociales, el artista anunció la muerte de un ser querido, sin embargo, lo que llamó la atención es que en el mensaje pedía justicia.

Te puede interesar: Ángela Aguilar reaparece: esto dijo en medio de su supuesta separación de Christian Nodal

Más allá de la pérdida personal de un amigo cercano, lo que generó conversación entre internautas fueron sus palabras de Soberón, ya que, destaca como la violencia que se vive en el país se ha convertido en rutina, por lo que desea que las cosas cambien.

A través de su cuenta de Instagram el actor compartió una imagen donde él y otros amigos se encuentran en un funeral realizando la guardia de honor para despedir a su amigo, la foto que estaba acompañada por un mensaje señaló que esta vez hablaba “desde el enojo, pero también desde el amor. Desde el miedo que sentimos todos los días al salir de casa, pero sobre todo desde la esperanza de que las cosas puedan cambia”.

Estoy cansado. Cansado de vivir en un país dónde la violencia se ha vuelto parte de la rutina. Dónde escuchar noticias de asaltos, desapariciones o asesinatos ya no sorprende, sino qué se ha normalizado. No es normal. No puede ser normal, escribió el actor.

Asimismo, el artista dejó claro que su preocupación va más allá del presente, ya que también mencionó que no quiere que sus hijos crezcan en un entorno donde salir a la calle implique tener miedo.

Sin dar más motivos de la causa e información de su amigo que ha partido de este plano, Soberón finaliza exigiendo justicia y un cambio en las condiciones de seguridad, debido a que la delincuencia se está robando la tranquilidad de sus habitantes, principalmente, de las familias.

¿Quién es Héctor Soberón?

Héctor Soberón es un actor mexicano con una amplia y sólida carrera dentro de la televisión, cine y teatro durante la década de los 90 's, fue una figura clave dentro del mundo del entretenimiento, ya que, se posicionó como uno de los galanes más reconocidos.

Durante su paso en Tv Azteca protagonizó importantes novelas como: Marea Brava en 1999, El amor no es como lo pintan, además, participó en “Como en el cine”. Actualmente, se mantiene alejado de los reflectores concentrándose en su vida personal.