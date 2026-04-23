Ángela Aguilar reaparece: esto dijo en medio de su supuesta separación de Christian Nodal

Ángela Aguilar reapareció en redes sociales en medio del nuevo escándalo por la supuesta separación de Christian Nodal. En su cuenta de Instagram, la cantante compartió su reacción sobre su nueva canción y un breve comunicado.

“Cantar ‘La China de los Ojos Negros’ siempre me lleva de vuelta a mis raíces. Este es un proyecto que mantiene viva la música mexicana a través de nuevas voces, donde cada quien la interpreta desde su propia historia. Para mí, ser parte de eso es un honor profundamente especial y único”, dijo Ángela sobre el lanzamiento de su última canción, tributo a su abuelo, don Antonio Aguilar, según compartió Univision.

La última vez que la hija de Pepe Aguilar compartió una actualización en sus redes sociales fue precisamente para anunciar este tema, pero evitó hacer cualquier declaración sobre los señalamientos en internet y medios, donde se afirma que existe una crisis con Nodal e incluso una supuesta separación, lo que habría provocado la cancelación de su boda en Zacatecas.

Sin embargo, la noche de ayer miércoles, colocó 3 emojis de corazón en sus historias para compartir la portada de su sencillo.

Ángela Aguilar en Instagram.|(Instagram @angela_aguilar_)

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dicho nada en redes sociales?

Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían evitando las redes sociales por decisión propia, según afirman los periodistas Alex Rodríguez y Jomari Goyso, quienes habrían tenido contacto con la pareja y confirmaron que se encuentran “bien”.

Además, Pepe Aguilar declaró que no diría ni una sola palabra sobre la polémica, ya que él “no era vocero” de su hija, según dijo a Ventaneando.

¿Dónde está Christian Nodal?

Christian Nodal también hizo una aparición pública este miércoles 22 de abril en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes . Ahí ofreció un concierto en el palenque con lleno total y, según los asistentes, se mostró feliz, con un semblante tranquilo y emocionado.

Sin embargo, la ausencia de Ángela Aguilar generó dudas, ya que ella solía acompañarlo a sus presentaciones, especialmente a este evento, donde el año pasado cantó junto a él “Dime Cómo Quieres”.

La pareja está por cumplir 2 años de matrimonio civil y planeaba celebrarlo con su boda por la iglesia. Sin embargo, por ahora esta ceremonia tendrá que esperar hasta que, en palabras de Nodal, el país sea menos inseguro.