Muere el diseñador Héctor Terrones: ¿de qué murió?

Héctor Terrones, en el mundo de la farándula, fue muy conocido, debido a que era un diseñador de celebridades, quien se destacó por trabajar con todo tipo de artistas y personalidades de televisión en México, logrando plasmar cada uno de sus diseños innovadores.

Taxista de aplicación roba e intenta extorsionar a diseñador de Lorena Herrera [VIDEO] Taxista de aplicación roba e intenta extorsionar a diseñador de Lorena Herrera. No le entregó el vestuario a Lorena y quiso pedir dinero a cambio de devolverlo.

Lamentablemente, el primero de noviembre del 2025, se anunció su lamentable fallecimiento, conmocionando a la farándula ante su repentino deceso. Es así que te detallaremos lo que se sabe sobre su muerte al respecto.

¿De qué murió Héctor Terrones?

La noticia sobre la muerte de Héctor Terrones fue oficializada por su relacionista Alex Rubi, quien confirmó el deceso del diseñador de celebridades a los 59 años, debido a un infarto fulminante, un hecho que consternó a todos, debido a que se había convertido en una importante imagen dentro del diseño de modas en México.

Ante los hechos, se anunció que la velación de su cuerpo, se llevará a cabo el 1 de noviembre, a las 16 horas, en la funeraria J. García López, que se ubica en la avenida San Jerónimo, número 140. Siendo una invitación para quienes deseen despedirse por última vez.

¿Cómo fue la trayectoria del diseñador Héctor Terrones?

Se sabe que Héctor Terrones, en el Instituto Politécnico Nacional, realizó la carrera técnica de Máquinas y Herramientas, para posteriormente dar inicio a su carrera en Diseño de Modas en la Universidad Jannette Klein.

En 1987, trabajó para la fábrica de Vestiniña, pero en 1992 empezó a dar clases de moda en la universidad en la que estudió, y para 1995 lanzó su propia marca. En el 2007, trabajó con Mattel para hacer diseños para las muñecas, convirtiéndose en un reconocido diseñador de celebridades, logrando trabajar con:

Itatí Cantoral

Thalía

Gloria Trevi

Bárbara Morí

Anette Michelle

Jacqueline Bracamontes

Felicia Mercado

Más

Son muchos los usuarios y celebridades que ya han dejado sus comentarios de luto, detallando que es una triste noticia para el mundo de la moda, puesto que se había convertido en un importante referente en México. Una larga trayectoria que se había caracterizado por mucho esfuerzo y creatividad.