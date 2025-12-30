Exhiben secreto de Jenni Rivera a años de su trágica muerte

Jenni Rivera murió en 2012 en un accidente aéreo. En este contexto es que la hermana del publirrelacionista de la cantante, Arturo Rivera, develó detalles sobre lo que ocurrió ese día.

Cinthia, es quien brindó una entrevista donde expuso las complejidades y el dolor que han enfrentado las familias de las víctimas menos mediáticas.

¿Qué dijo la mujer sobre Jenni Rivera?

Cinthia Rivera compartió momentos íntimos previos a la tragedia, buscando humanizar la pérdida de su hermano, quien era un reconocido publirrelacionista en la industria del espectáculo.

Además, también dio a conocer el reporte oficial luego de la denuncia hecha en Estados Unidos por las familias de las víctimas, que manifestaba que el accidente se produjo por una falla mecánica.

"Un día antes otra televisora tenía un programa especial, de fin de año, como ustedes saben él llevaba varias artistas; yo estaba en la televisora y ésta agrupación no llegaba, le llamo muy preocupada y le dijo: 'Están atorados y casi empieza su presentación', entonces él se sale de la presentación de Jenni, un día antes, y me dice: 'Pásame al productor, hablo con él para que extienda el tiempo', hizo la llamada y me dice: 'Me voy a meter al show de nuevo'. Al otro día iban a grabar 'La Voz' con Paulina Rubio, yo tenía que llegar temprano para los accesos", dijo sobre la última conversación con su hermano.

Cuando recibió la noticia de que el avión había desaparecido, pues pensó que se trataba de alguna entrevista o encuentro con Jenni pero no llegaba a dimensionar lo que estaba ocurriendo.

"El chofer que va por ellos me llama como 7:00-8:00 de la mañana, pero en ese momento los medios estaban siguiendo a Jenni por esta situación, me llama y pienso que es un periodista, me dice: 'Soy René, oye Arturo venía con Jenni', yo dije: 'La quieren agarrar en el aeropuerto, le digo: '¿Por qué quieres saber?' y me dice: 'Amiga escúchame, René el de la camioneta, es que dicen que el avión tiene un reporte de desaparecido, pero no me pueden dar información porque no soy familiar'".

Al momento de llegar a Toluca, es que la prepararon para recibir la peor noticia.

¿Cómo fue la reacción de los Rivera con las familias de los deudos?

"Yo había pedido no hablar de este tema, pero seré muy breve. Cuando yo me entero marco a Juan, Juan me dice lo mismo, con incertidumbre: 'Yo creo que es mentira, es chisme', le vuelvo a buscar y le digo que eso era cierto. Yo trabajaba con mi hermano, tenía este enlace con gente del medio, todas las familias me empiezan a buscar, te mandaban de una dependencia a otra, nada, Gustavo estuvo ahí y vio esto, que las familias estuvieron solas".

Dijo que luego habría llegado Lupillo y solo se dirigió a las autoridades pero nunca a los familiares de los demás fallecidos. Es por esto que lo tomaron como un desaire ya que solo quería que se confirmaran los restos de ADN de la cantante.

"Llega Lupillo, yo dije en algún momento nos van a llamar, ellos en algún momento nos vamos a reunir para resolver esto, meter un poco más de presión. Una llamada nunca hubo, un acercamiento nunca hubo, entonces nos dicen las autoridades: 'Es que la familia está haciendo mucha presión, de Jenni, a los medios, entonces van a ser los primeros resultados de ADN y genética que se van a hacer'".

"Esto hace quizá un poco más lento que a las demás familias nos atrasen el proceso, porque ellos lo que querían era quitar el reflector, quitar a los medios y era la forma de quitar la presión de la familia y de gente que apoyaba a la familia, gente de Monterrey".

Después de esto si se reunieron con losRiverapero solo para hablar de las compensaciones económicas ya que le ofrecieron pagar los servicios funerarios. Esto fue rechazado por Cinthia.

"A mí lo que me hubiera gustado es que esos 2 meses que pasaron una llamada a mis papás se hubiera agradecido mucho más, un ramo de flores. A esas otras familias que no estaban en el medio tener la solidaridad de llamarles y decirles: 'Pasó este accidente, tu familia estaba ahí'... vengo y te doy un abrazo. Hasta el día de hoy faltó solidaridad, faltó empatía. Estaban con tu hermana acompañándola en el trabajo".

