Hija de Carmen Salinas demandará a Saskia Niño de Rivera por “manchar” la memoria de la actriz

Carmen Salinas dejó un importante legado dentro del mundo de la televisión y el cine mexicano, generando que su nombre e imagen fueran reconocidos por todos; sin embargo, su imagen se encuentra manchada por fuertes declaraciones que se hicieron en el podcast de Saskia Niño de Rivera.

Ante el gran escándalo que se ha generado, la hija de la reconocida personalidad detalló que demandará a la creadora de contenido por “manchar” la memoria de la actriz. Te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó con Carmen Salinas?

Para entender mejor el contexto, hay que recordar que Saskia Niño de Rivera en su podcast entrevistó a “Beto”, un convicto que se encuentra cumpliendo una sentencia de 72 años en la cárcel, a quien se le acusó por secuestrar a menores.

En dicho episodio, el recluso hizo fuertes declaraciones, explicando que Carmen Salinas había realizado rituales satánicos, resaltando que a varias personalidades de la política y el entretenimiento les entregaba menores para hacer sacrificios.

Aunque la creadora de contenido ofreció disculpas públicas, detallando que se trató de un “error editorial”, la periodista Ana María Alvarado detalló que la hija de Carmelita planeaba demandar por “manchar” la memoria de la actriz el 10 de abril, en contra de Saskia y del recluso que hizo las declaraciones.

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Familia de Carmen Salinas rechaza disculpas de Saskia y analiza demandarla



La reconciliación parece cada vez más lejana entre la familia de Carmen Salinas y la activista Saskia Niño de Rivera. 😶‍🌫️

María Eugenia Plascencia, hija de la recordada… pic.twitter.com/BHptKW6f3a — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) March 8, 2026

¿Por qué es famosa Saskia Niño de Rivera?

En el mundo digital, Saskia Niño de Rivera se ha destacado por ser una activista y vocera de la organización Reinserta, quien se ha destacado por su ardua labor al momento de dar voz a las personas que han sido privadas de su libertad.

En varias ocasiones ha sido cuestionada al respecto, debido a que le ha dado voz a delincuentes a quienes se les ha acusado de crímenes graves, mientras que otros aplauden sus acciones, ya que muestra las situaciones que han vivido algunos de los presos. Por ahora debemos esperar para ver cómo inició todo el proceso legal; esperemos que para el 10 de abril se dé a conocer la demanda por “manchar” la memoria de la actriz Carmen Salinas.