Así se despidió Lalo Manzano de su padre Eduardo Manzano tras anunciar su muerte

El mundo del entretenimiento en México, así como el apartado del espectáculo, se encuentra de luto. En las últimas horas se dio a conocer la triste muerte de Eduardo Manzano a los 87 años de edad, por lo que su hijo, Lalo Manzano, lanzó un emotivo mensaje desde sus redes sociales.

Eduardo Manzano fue considerado uno de los comediantes más importantes que México ha tenido en su historia, siendo el “Polivoz” su personaje más relevante junto a otros que hizo a lo largo de su vida. Por ende, su muerte ha consternado a chicos y grandes por igual.

¿Qué mensaje lanzó Lalo tras la muerte de su padre, Eduardo Manzano?

Tal y como se esperaba, Lalo Manzano, quien también forma parte del mundo del entretenimiento, lanzó un emotivo mensaje tras la muerte de su padre aprovechando el impacto que tiene en las redes sociales, mismo en donde lamenta la pérdida de un comediante que siguió activo hasta los últimos días de su vida.

Te puede interesar: ¿Quién fue el famosos reguetonero puertorriqueño que murió?

“Hoy, el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, escribió Lalo Manzano a través de Facebook.

Como era de esperarse, la muerte de Lalo Manzano generó una serie de comentarios en el mundo de las redes sociales. Muchos usuarios lamentaron su partida y lo reconocieron como uno de los mejores de su rubro, mientras que otros le mandaron mensajes de aliento a su hijo y el resto de su familia.

¿Quién fue Eduardo Manzano?

Nacido el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, Eduardo Manzano fue un comediante y actor mexicano que logró una gran popularidad gracias al trabajo que hizo, sobre todo, en la televisión, mismo que consolidó como un actor por demás querido dentro del apartado nacional por su facilidad para hacer reír a la gente.