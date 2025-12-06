Viuda de Eduardo Manzano hace impactante revelación

En la jornada de ayer se conoció la noticia de la muerte del actor y comediantes mexicano, Eduardo Eugenio Manzano Balderas, mejor conocido como Eduardo Manzano o ”El Polivoz”.

Su deceso tiene muy triste a su familia y fue su esposa, Susana López Parra, quien brindó una entrevista donde reveló cómo fueron los últimos momentos con vida del hombre, donde aseguró que no sufrió.

Ayer se realizó el funeral de Eduardo Manzano, quien murióel4de diciembre a los 87años de edad tras sufrir un paro respiratorio, según dio a conocer su hijo Eduardo Manzano Jr.

¿Qué dijo la mujer de Eduardo Manzano?

Susana López Parra estuvo presente en la ceremonia para darle el último adiós a Eduardo Manzano. Ellos estuvieron casados 45 años por lo que sin dudas era un amor muy fuerte. La viuda habló con los reporteros y manifestó que ya sabían que este era el desenlace porque los médicos habían manifestado que ya no quedaba nada por hacer.

“No sufrió porque en el hospital le dieron buena atención y supieron manejar la situación. Cuando vieron que ya no había nada que hacer, lo que hicieron fue sedaron para que no estuviera sufriendo”, detalló la viuda del comediante.

Descanse en paz, una leyenda de la comedia en México 🙌🏼 Gracias, maestro Eduardo Manzano 🙏🏼 (video de @LizbethCaro07) pic.twitter.com/KWzJXFMT1X — EL DUENDE (@duendepregunton) December 5, 2025

Así también es que la esposa de Eduardo Manzano,

confirmó que el comediante tuvo una muerte tranquila por lo que su fallecimiento se dio en total paz.“Quedó dormidito con una cara en paz”.

La viuda de Manzano dijo que su esposo no murió en sus brazos debido a que tenía oxígeno por sonda, lo que no le permitía pudiera estar abrazando. De modo que enfatizó que el actor simplemente “quedó dormidito y su corazón dejó de latir, así quedó”.

Susana recordó que en su matrimonio las risas nunca faltaron debido a que su esposo era en la vida privada como se mostraba en la televisión. Si bien surgieron problemas supieron mantener una relación amorosa.

