Hombre que vivía en la calle y tras recibir rehabilitación se convirtió en influencer

No caben dudas de que en las redes sociales encontramos una gran cantidad de historias que atrapan a los usuarios. Hay quienes son tocados por la “varita mágica” y consiguen la fama sin buscarlo.

Esto ocurrió con quien hoy es conocido como La Diva Indigente, quien actualmente es muy popular en las redes sociales ya que se pudo ver su cambios y evolución del personaje.

¿Cómo se encuentra La Diva Indigente?

La Diva Indigente es un personaje que se hizo famoso ya que 'saltó a la fama' gracias a su sentido del humor, carisma para relacionarse socialmente. Por su carácter es que ganó decenas de seguidores pese a que los videos de sus 'ocurrencias' no eran compartidos por él, de manera directa.

Su vida ha tenido un giro importante que se ha podido apreciar con el tiempo. Este personaje tuvo que recibir ayuda en un centro de rehabilitación es que reapareció para hablar sobre sus mejoras y la verdad de las sustancias ilícitas.

Las imágenes del antes y después han causado mucha conmoción en la audiencia porque se comprometió con su salud y en salir adelante.

Su verdadero nombre es Alan y se ha mostrado muy agradecido con la oportunidad que le han brindado. La audiencia le ha respondido muy bien ya que él se encuentra en un entorno diferente a cómo lo conocieron en un principio.

¿Cómo fue hallada La Diva Indigente?

Cabe destacar que Alan fue hallado en las calles del centro de la Ciudad de México, en situaciones que parecían graciosas. Sin embargo, es que ocultaban una dolorosa realidad en la cual millones de personas viven 'sumidas', diariamente.

Estaba en total vulnerabilidad y con problemas de adicciones, falta de higiene y vestimenta desgastada, pero siempre con gran ánimo para lanzar sus comentarios irreverentes.

Quien lo encontró y grabó, fue quien le brindó ayuda mediante un grupo de rehabilitación y lo llevaron a un centro en donde permaneció internado durante meses para tener ayuda profesional que lo sacara de las adicciones.

