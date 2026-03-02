Hombres entraron a casa de youtuber y lo apuñalaron

El pasado fin de semana se concretó el ataque contra la vida de este youtuber. En general se le ubica en redes sociales por su tipo de contenido religioso-social, donde emitía posturas bastante controversiales o directas en contra de la religión del islam. Ante eso, muchos han indicado que el atentado sufrido tiene relación con sus posiciones ideológicas, esto ante el celo de parte de muchos seguidores de la religión reinante en dicha zona del mundo.

¿Cómo fue el atentado en contra de este youtuber?

Se indica que esto ocurrió en la mañana del pasado viernes, donde alrededor de las 8 de la mañana llegaron los cuerpos de emergencia, que atendieron un llamado. Dicha alerta se concretó por el ataque de dos hombres en contra de Saleem Wastik, quien recibió puñaladas con arma blanca en zonas como el cuello, abdomen y manos.

La gravedad de las heridas hizo que viviera dos “ingresos” hospitalarios, pues la situación médica se percibió - y sigue así - como sumamente crítica. En ese sentido, aún no hay detenidos, aunque la autoridades están desplegando un gran plan para identificar a las dos personas que llegaron en una motocicleta hasta el domicilio de este youtuber.

Dado que ambos agresores se dejaron el casco todo el tiempo, las cámaras de videovigilancia no han sido lo suficientemente útiles para identificarles. Por ello, el eco social en India sigue creciendo… pues Saleem era una figura bastante reconocida en el entorno mediático. No solo tenía presencia en el mundo digital, sino que ya había participado de programas de TV donde expuso su postura religiosa que era antiislam.

Absolutely shocked & horrified to hear about the brutal attack on Saleem Wastik. One may disagree with what he says but one has no right to attack someone & attempt to kill them. The attack has happened in the holy month of Ramadan! Reports tell us that Saleem Wastik has suffered… pic.twitter.com/qdZd1nM3hv — Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) February 27, 2026

¿Cuál es el estado de salud del youtuber indio?

Tras la confirmación de parte de familiares y conocidos, se indica que todo pinta muy complicado. Como se reportó desde los medios locales en la ciudad de Ghaziabad, el ataque fue brutal y le dejó heridas en zonas vitales. El cuello, las manos y el abdomen quedaron completamente lastimados y se indica que desde el inicio recibió atención en cuidados intensivos. Aunque no se descarta nada, las autoridades pidieron no sacar conclusiones, pues muchos argumentan que lo atacaron por criticar al islam.