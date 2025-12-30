Hospitalizan a Rocío Sánchez Azuara y este es su estado de salud, hoy 30 de diciembre

Con un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Rocío Sánchez Azuara informó a sus seguidores que fue hospitalizada el 29 de diciembre en la madrugada para cumplir con una cirugía programada; se trataba de una histerectomía por laparoscopia. "Subí una foto desde el hospital y les tengo los pormenores", dijo al inicio del video.

¿Por qué Rocío Sánchez Azuara fue hospitalizada?

Sobre el motivo de su cirugía, Rocío comenzó contando que ella acude por chequeos médicos periódicamente; esto lo acostumbra como parte de su estilo de vida sano, en el que hace ejercicio regular y sigue una dieta balanceada.

"Después de un chequeo notaron que mi endometrio estaba creciendo de más, al grado de que lo que sacaron de mi cuerpo fue un endometrio de 11 centímetros", relató; la doctora le explicó que normalmente los úteros suelen medir alrededor de 5 centímetros. Además, "después de 3 cesáreas, 3 embarazos, se fue creando una especie de tejido. Fibrosis, le llaman ellos, alrededor del útero".

Rocío Sánchez Azuara afirmó que la cirugía duró 3 horas y "se complicó un poquito" pero, afortunadamente, "pudieron separar mi vejiga del útero, y finalmente sacar mi útero".

La periodista y conductora de Acércate a Rocío aseguró que "todo salió excelente" e incluso se encuentra sorprendida "del resultado, de mi evolución, de las benditas manos en las que caí". Reconoció el trabajo de la doctora Patricia Reyna y agradeció sus atenciones.

También profundizó al contar que tras la cirugía está siguiendo una dieta blanda y cuidados específicos que le dio su ginecóloga. Para el momento en que grabó el video, la conductora ya estaba usando la ropa con que llegó y le habían quitado una sonda.

Finalizó agradeciendo a sus seguidores por la preocupación, las preguntas y los buenos deseos que le estuvieron mandando. Reiteró que se encuentra bien de salud y que, de acuerdo con el protocolo, este 30 de diciembre saldría del hospital.

En sus historias de Instagram, Rocío Sánchez Azuara estuvo compartiendo fotos de los detalles que le mandaron deseándole una pronta recuperación y también un par de videos donde muestra el excelente humor con que ha seguido su tratamiento médico.