Hospitalizaron de urgencia a Marilé, hermana de Yolanda Andrade

Las redes sociales de Yolanda Andrade siguen acaparando la atención de los internautas y reporteros dedicados al mundo del espectáculo. Es que la conductora y actriz no ha atravesado sus mejores momentos en torno a su salud y algunos rumores indicaban que había sido secuestrada por su hermana Marilé .

Sin embargo, ahora ha sido la propia conductora la encargada de compartir una fotografía en plataformas digitales para informar que su hermana tuvo que ser internada. El posteo ha sorprendido a sus seguidores y crecen las expectativa por saber qué le sucedió.

¿Internaron a la hermana de Yolanda Andrade?

Fue en las últimas horas que Yolanda Andrade reapareció en sus redes sociales para compartir una fotografía en donde se la puede ver junto a su hermana Marilé. En la imagen se aprecia que la joven está conectada a oxígeno y en una cama de hospital.

“TE AMO HERMANA. POR TANTOS MOMENTOS DIFÍCILES. Y SIEMPRE ESTARÉ CONTIGO TAMBIÉN YO”, escribió Yolanda Andrade en el posteo y dejando en claro que se encontraba cuidando a su hermana durante su internación.

¿Qué le pasó a la hermana de Yolanda Andrade?

El posteo de Yolanda Andrade ha ganado lugar en los medios de comunicación y es que siempre la expectativa estaba posada sobre la salud de la conductora. Ahora, se intenta saber qué le ocurrió a Marilé y por qué tuvo que ser internada.

Aunque eso no ha sido confirmado, ni por la actriz ni por la propia Marilé, las redes sociales de Yolanda Andrade se han nutrido de comentarios positivos y deseos de pronta recuperación. “Millones de besos para las dos”, “Mi reina hermosa Dios las bendiga siempre”, “Sabes que es lo más bonito? Tener una hermana como así la que tienes” y “Dichosas de tenerse una a la otra”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.