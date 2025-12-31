¿Cuándo es el Día de Maribel Guardia? Proclaman este día oficialmente en honor a la actriz

En esta ocasión te diremos cuándo es el Día de Maribel Guardia , y por qué proclaman este día oficialmente en honor a la actriz mexicana. La fecha para celebrar este momento es el 30 de diciembre y se dio en la Ciudad de Miami, donde reconocieron la trayectoria, la carrera y el amor incondicional que ha recibido por parte del público a lo largo de varias décadas.

Maribel Guardia quien es también presentadora y cantante, no pudo ocultar su emoción tras saber que en la Ciudad de Miami le habían conmemorado un día en su nombre. A través de sus redes sociales publicó que era un sueño hecho realidad.

“Hoy es un día especial. El 30 de diciembre fue proclamado como el día de Maribel Guardia . Hoy quiero recordar este reconocimiento tan increíble, estaré eternamente agradecido con la Ciudad de Miami, y con el comisionado Joe Carollo y lo más importante, mi público, por todo el cariño y amor que me ha dado durante todos estos años. Los amo”, escribió Maribel Guardia.

¿Por qué se proclamó el Día de Maribel Guardia?

De acuerdo como el comisionado Carollo, dio a conocer que, la decisión de esta proclamación sobre el Día de Maribel Guardia, es un reflejo del impacto de la actriz, quien ha sido la conexión entre Estados Unidos y México, la cual ha llevado su talento a millones de hogares y señaló que, la mexicana no sólo es una artista, es una embajadora de la cultura latina y un ejemplo de dedicación y humildad.

Con este reconocimiento, se suma un éxito más en la carrera de la mexicana, quien desde sus inicios en el mundo de la farándula, hasta su consolidación como una de las figuras más queridas en la televisión de habla hispana; por lo que, la Ciudad de Miami le reconoce como se merece con mucho cariño, y qué mejor que, con un calendario oficial.

¿Cuáles son las películas en las que ha aparecido Maribel Guardia?

Juan Charrasqueado y Gabino Barrera, su verdadera historia en 1982

Pistoleros Famosos en 1983

Contrato con la muerte en 1984

La muerte cruzó el río Bravo en 1984

Pedro Navaja en 1984

De todas…¡todas! en 1985

A garrote limpio en 1986

Vuelven los pistoleros famosos 3 en 1987

El cuatrero en 1989

Perseguida en 1991

Aquí el que no corre vuela en 1992

A ritmo de salsa en 1993

La pura en 1994

Tú y yo en 1996

Muchacha italiana viene a casarse en 2014

Entre otras

