Famoso actor se encuentra hospitalizado tras sufrir quemaduras en una explosión

En las redes sociales se dio a conocer que el actor e influencer , Ignacio Vega, se encuentra hospitalizado. El hombre de 35 años debió ser asistido porque el 20 de diciembre y trascendieron los detalles del accidente.

Ignacio Vega utilizó su perfil en Instagram para poder compartir un breve comunicado explicando lo que había ocurrido y cómo se encuentra actualmente.

¿Qué le ocurrió a Ignacio Vega?

La noche de este viernes 26 de diciembre, se dio a conocer que el actor de teatro y televisión, Ignacio Vega, tuvo que ser hospitalizado el pasado 20 de diciembre luego de que sufriera varias lesiones durante una explosión que se registró en un bazar navideño en el municipio de Teoloyucan en el Estado de México.

En el comunicado también se mencionaba que fue diagnosticado con quemaduras de segundo y tercer grado en los brazos y el rostro, motivo por el que seguirá hospitalizado. Su familia se mostró muy agradecida por el apoyo que están recibiendo en este delicado momento.

"Ignacio Vega fue reportado con quemaduras de segundo y tercer grado en brazos y rostro por lo que seguirá hospitalizado", se lee la publicación.

Muchas personas hicieron comentarios brindando apoyo y cariño para que el actor salga de este difícil momento junto con su familia. El actor se encuentra en fuera de peligro pero tiene que seguir bajos cuidados médicos para poder brindarle las asistencias pertinentes.

¿Quién es Ignacio Vega?

Ignacio Vega es un famoso actor, bailarín y cantante que destacó por su participación en "Mentiras, el musical" y en una importante serie.

El pasado 20 de diciembre fue hospitalizado tras sufrir quemaduras durante la explosión en el bazar navideño en el municipio de Teoloyucan en el Estado de México. Hay mucha preocupación por lo que el comunicado ha llevado mucha tranquilidad.

