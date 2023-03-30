Nuestros conductores emiten comunicado sobre presunta orden de arresto.

Para toda la gente que llegó a preguntarnos sobre esta orden de arresto que teníamos, tanto la señora Chapoy, Pedro Sola, Ricardo Manjarrez y un servidor; esto es lo que pasa al día de hoy.

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A nuestro apreciable público televidente: Como saben, existe un procedimiento judicial en el que se pretende restringir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico de nuestros conductores de Ventaneando, a capricho de un particular

En contra de esa arbitrariedad, se presentaron demandas de amparo y el 28 de marzo del 2023, la Jueza de Amparo concedió la suspensión definitiva para que nuestros conductores no sean arrestados. Con esta resolución se deja ver que, en efecto, existió una dolosa intención por parte de una persona particular que instó a la autoridad judicial a cometer una injusticia, bajo una falsa apreciación de la realidad; debido a que, Patricia Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno y Ricardo Manjarrez nunca fueron notificados de ningún procedimiento en el que pudieran defender su ejercicio periodístico

Dejamos claro que: la libertad de expresión se defenderá hasta las últimas instancias, pues este derecho no puede ser limitado de manera arbitraria a capricho de particulares que utilizan el sistema judicial faltando a la verdad como en el caso en concreto, por lo cual reiteramos que defenderemos la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias y ejerceremos acciones legales en contra del particular que en el caso concreto faltó a la verdad para obtener un injustificado arresto en contra de nuestros conductores

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Durante 27 años, este programa que es Ventaneando, se ha dedicado a la labor periodística, a investigación periodística y, cuando sucede un hecho tenemos que poner todas las partes implicadas.

