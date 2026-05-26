Imelda Tuñón confirma que está enamorada de su nuevo novio

Una de las figuras que más han avanzado entre problemas, polémicas y oportunidades que surgen en el medio para ella… es la de Imelda Tuñón. En medio del escándalo de la destitución de Maribel Guardia como tutriz de Julián Jr, la cantante concedió una entrevista para un programa de YouTube, la cual tuvo entre sus grandes temas la situación sentimental de Garza Tuñón.

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¿Cómo va la relación de Imelda Tuñón?

Ernesto Buitrón fue el comunicador que tuvo esta charla con la madre de Julián Jr y se tocaron diversos temas, entre los que destacó el momento de relación sentimental donde se encuentra la famosa. Imelda Tuñón confesó que ya está harta de la polémica alrededor de su figura y que no dará detalles de su vida de romance.

“Yo te puedo decir que sí, pero ya no puedo hablar más de mi vida personal… Estoy bastante feliz”, respuesta al cuestionamiento de su situación de noviazgo. Esto también en relación a los comentarios que recibió en redes, donde se le ha visto en diferentes salidas “nocturnas”, donde ya fue acompañada por Jorge Baruch.

Allí, la joven comentó que le gustaría que el público mostrara algo de respeto ante los comentarios diversos que se han levantado alrededor de sus relaciones sentimentales y salidas lúdicas. “Yo salgo una vez cada como dos semanas. Y salgo a cosas de eventos que tengo, ¿no? Como artista y ya. Entonces, también le pido mucho a la gente respeto porque estoy construyendo la carrera y estoy manteniendo a un niño de nueve años".

¿Imelda Tuñón es la culpable de la destitución de Maribel Guardia como tutriz?

Pese a que Imelda Tuñón no es quien decide eso ante la ley, sí pidió ante las instancias correspondientes que Maribel Guardia y Marcon Chacón dejaran toda relación de control sobre el futuro de José Julián. Ante eso, comenzó un nuevo capítulo de declaraciones cruzadas, donde ya criticaron a la nueva tutriz del pequeño, que es tía de Imelda.