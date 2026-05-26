Esto pasa si entierras un diente de ajo en la tierra de tus plantas

El tema de la jardinería ha generado bastante interés con el paso de los años, especialmente en espacios mediáticos donde se aconseja cómo cuidar de tus plantas. Muchos no saben cómo hacerlo y por eso acuden a los consejos dados en estos artículos, por lo que se te recomendará un truco casero que busca cuidar la salud de tus macetas y en general de tu jardín. Para eso… requerirás un diente de ajo.

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¿Por qué se recomienda poner un diente de ajo en la tierra de tus plantas?

Además de dónde acomodarlas, cuándo regarlas y qué tipo de abono ponerles, las plantas requieren de cuidados especiales cuando llegan las plagas. Entonces, para combatir este problema o la llegada de algunos insectos en solitario, se requiere de soluciones rápidas, esto para evitar que no exista un daño irreversible.

En este caso, se habla del diente de ajo enterrado en la tierra de tus plantas, lo cual suena raro pero tiene una explicación bastante lógica. Y la explicación recae en que este ingrediente típico de cocina tiene compuestos como la alicina, conocida por su aroma y fuertes propiedades antibacterianas y antifúngicas.

Siguiendo con la explicación de los compuestos del diente de ajo, se entiende que al enterrarlo en la tierra, libera sustancias que funcionan como un repelente natural contra algunas plagas comunes que afectan muchas plantas que se tienen en los jardínes o en otros espacios dentro del hogar.

¿Cómo se debe enterrar el ajo en la tierra de tus plantas?

Y es que esta labor del ajo funciona como un repelente natural sistémico, pues sus componentes liberados en la tierra salen poco a poco gracias al riego que recibe la propia planta. Esto crea lo que se puede denominar como una barrera, la cual limita la aparición de insectos como el pulgón, la mosca blanca y algunos hongos que dañan las raíces o las hojas.

#HuertoUrbano #InsecticidaCasero #FungicidaNatural #CuidadosDePlantas ♬ In nature, gentle atmosphere, everyday chill BGM(1555720) - zukisuzuki @espacio.33 ​¡Protege tus plantas de forma 100% natural! 🌿🧄 ​Prepara un potente remedio "2 en 1" usando solo 6 dientes de ajo por cada litro de agua. Esta proporción es ideal para combatir hongos e insectos sin poner en riesgo la salud de tus plantas de interior o jardín. ​Macerar el ajo en frío para conservar la alicina (su componente activo). ​Uso como Insecticida: Ahuyenta pulgón, mosca blanca y araña roja. ​Uso como Fungicida: Evita la aparición de oídio y roya. ​⚠️ Reglas de Oro para la aplicación: ​¿Cuándo aplicarlo? Hazlo siempre al atardecer o cuando no haya sol directo. Así evitarás el "efecto lupa" que podría quemar las hojas. ​Tratamiento de CHOQUE: Si ya tienes la plaga o el hongo visible, pulveriza durante 3 días seguidos. ​Mantenimiento PREVENTIVO: Para mantener tus plantas sanas y protegidas, aplica la mezcla una vez a la semana o cada 15 días. ​Filtrado: Recuerda colar muy bien la mezcla para no atascar tu pulverizador. ​Es barato, ecológico y muy efectivo. ¡Tus plantas te lo agradecerán! ​ #Jardinería

Por eso, solo falta indicar que la forma de colocar el ajo requiere de enterrar un diente pelado cerca del borde de tu maceta, evitando colocarlo demasiado cerca del tallo de la planta. Riega con normalidad y espera que los componentes salgan de manera normal con el proceso del riego.