Así puedes mojar a tu perro y no arriesgarlo cuando hace mucho calor

Aunque suena totalmente lógico tomar agua helada y lanzársela a tu perro en cualquier parte de su cuerpo, es muy peligroso exponerlos de esa manera. Y es que aunque el calor pudiera disminuir para él, lo dejas frente a ciertas situaciones que los veterinarios te advierten debes evitar. Por ello, toma nota y aprende cómo refrescar a tu lomito en estos días de extremo calor.

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¿Cómo refrescar correctamente a mi perro en días de calor?

Es común encontrar múltiples advertencias sobre los cuidados requeridos para días de extremo calor en humanos, sin embargo los animales como los perros también pueden sufrir golpes de calor. Ante eso, debes cuidar la zona donde puedes mojarlos para que se refresquen. Por eso, se te anima a tomar nota y así no poner en riesgo a tu animalito.

Según la Fundación Affinity, las zonas más recomendadas para humedecer y refrescar a tu perro son:

Parte interna de las piernas

Cuello

Almohadilla de las patas

Axilas

Barriga

Y algo que sí debes cuidar de manera enfática es NO usar agua helada, pues esto les puede generar un estrés térmico que tiene sus debidos riesgos para la salud de tu perrito.

¿Por qué debo mojar partes específicas del cuerpo de mi perro?

Las áreas explicadas por los expertos son espacios del cuerpo del perro que tienen menos pelo y por lo tanto liberan temperatura corporal con mayor rapidez. Además, el agua fresca ayuda a disipar el calor mientras se evapora. Por eso también se anima a prestar especial atención en las patas y en la barriga, pues son las zonas con menor densidad de pelo.

@expertoanimaloficial Esto es lo que NUNCA debes mojarle a tu perro cuando hace calor 🚫💦 Muchos tutores hacen esto pensando que ayuda… pero puede ser peligroso. 🐶💧 Aprende qué zonas SÍ debes mojar para refrescar de verdad a tu perro en días de calor. 🔥 👉 Mojar la cabeza puede empeorar su sensación térmica. ✅ Moja patas, pecho y abdomen. 🚫 Nada de agua helada. 📞 Y si ves signos de golpe de calor, ¡llama al veterinario! #PerrosTikTok #Perros #CuidadosCaninos #GolpeDeCalor #MascotasFelices #TipsParaPerros #VeranoConMascotas #ConsejosVeterinarios #PetTok #CuidadoAnimal ♬ sonido original - ExpertoAnimal

Y como consejo final se recuerda que los perros sudan por las almohadillas de sus patas, por lo que refrescar esta zona es elemental para disminuir la temperatura corporal en momentos de mucho calor. En ese sentido, si ves que tu lomito jadea o se ve cansado por la temperatura, Fundación Affinity te aconseja refrescarlo con paños húmedos.