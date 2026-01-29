Imelda Tuñón sufre pérdida familiar en plena disputa mediática con Maribel Guardia y Marco Chacón

Imelda Tuñón confirmó la muerte de su abuela paterna en medio del conflicto legal y mediático que mantiene con la abuela de su hijo, Maribel Guardia y Marco Chacón. La actriz dio a conocer la lamentable noticia mediante un mensaje breve y directo. El mensaje fue triste y no mostró ninguna fotografía ni detalles adicionales; eso no impidió que sus seguidores mostraran reacciones de apoyo.

Cómo anunció Imelda Tuñón el fallecimiento

A través de sus historias, Imelda Tuñón compartió un mensaje sobrio donde informó el fallecimiento de su abuela paterna, Ofelia Solís, y agradeció a Dios el haber podido visitarla recientemente. No dio información sobre causas de muerte ni servicios funerarios, una decisión que las celebridades suelen tomar para marcar límites en momentos personales sensibles.

|Crédito: Instagram @imetunon

El contexto: conflicto legal y presión mediática

La noticia llega justo en medio de la enorme tensión pública que enfrenta Imelda Tuñón con Maribel Guardia y su familia. El caso ha generado interés y controversia, puesto que temas legales y familiares han sido llevados al ojo público. Esta no es la primera vez que se enfrentan. Anteriormente, estuvieron envueltas en una polémica por temas de la custodia de Juliancito.

En repetidas ocasiones, Tuñón recurrió a redes sociales para defenderse y asegurar que los procesos legales y las evaluaciones toxicológicas se hicieron de la forma correcta, y que se ha señalado lo contrario como parte de una estrategia mediática en su contra para generar presión. Son declaraciones unilaterales que forman parte de un proceso aún sensible hoy en día.

Por qué el tema entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sigue siendo tendencia

En paralelo a lo sucedido con su abuelita, Imelda también publicó mensajes relacionados con el proceso legal al que se ha enfrentado con Maribel Guardia. En estas acusa a Marco Chacón de realizar una presunta “estrategia mediática” en su contra. Además, Imelda señala que no le alcanza el dinero para cuidar a su hijo, por lo que exige acelerar la sucesión de Julian Figueroa. Recientemente, Maribel Guardia, respondió a dichos señalamientos con una contundente respuesta: “Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy presente, yo encantada corro con todos los gastos del niño”.

En sus últimas declaraciones, Maribel Guardia asegura que se siente dolida y herida por las palabras que ha enviado su nieto, donde asegura que “la odia”, además de lo mucho que le pesa que lleve un año sin contacto directo con él.