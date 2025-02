Maribel Guardia reacciona a rumores de infidelidad de Marco Chacón

La controversia legal y mediática entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue arrojando detalles escabrosos, pues mucho se ha hablado de una supuesta infidelidad de Marco Chacón a la actriz costarricense; sin embargo, hasta ahora son meras especulaciones.

Recordemos que todo se originó cuando Imelda Tuñón reveló la supuesta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia. Posteriormente, vino la demanda de la actriz contra su nuera, alegando su preocupación por el bienestar de su nieto José Julián debido a las supuestas adicciones de Imelda Tuñón.

Según Imelda Garza-Tuñón, de 33 años de edad, la relación con su suegra Maribel Guardia se quebrantó a raíz de haber descubierto que su esposo, el abogado costarricense Marco Chacón, presuntamente le fue infiel con una alumna en la universidad donde imparte la materia de Derecho: “Las incomodidades se desataron cuando descubrí la infidelidad de Marco con una ex alumna suya de la universidad en donde daba clases, que ya llevaba una relación de aproximadamente tres años y desde ahí, se puso muy en mi contra. La verdad es que desde ahí está como muy tenso el ambiente”.

¿Existen mensajes de la presunta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia? Recientemente se filtraron algunas capturas de pantalla que muestran los supuestos mensajes que Marco Chacón intercambió con una alumna suya de nombre Lili Martínez, a quien llama “amor”.

En las imágenes se puede apreciar que en la lista de chats se encuentra Maribel Fernández, mejor conocida como Maribel Guardia, así como Lili Martínez, con quien al parecer tendría una relación extramarital.

En una captura de pantalla se ve que él le dice “te amo”, a lo que ella le responde “yo a ti mi amor. ¿Ya casi empieza tu clase, no?”, luego él contesta “así es, amor”. Posteriormente la joven le pone “Ya en casa, te amo”. Mas abajo se aprecia el supuesto mensaje de Marco Chacón diciéndole “Hola, bebé. Yo ya estoy terminando. Yo te amo mucho”.



¿Cómo reaccionó Maribel Guardia a los rumores de infidelidad?

En una conferencia de prensa otorgada el viernes pasado, Maribel Guarda declaró que “mi marido, hasta el día de hoy, ha sido un marido maravilloso, yo nunca me he enterado de que me haya puesto cuerno. Si lo ha hecho, lo ha hecho muy bien porque jamás me he enterado”.

¿No mete las manos al fuego por su esposo?

Aunque Maribel Guardia habló maravillas de su esposo Marco Chacón, la costarricentese dijo que no metería las manos al fuego por él: “Siempre está conmigo, es mi mánager, fue el mánager de Julián y es un hombre incondicional. De verdad me siento muy amada, muy querida, nunca llega borracho a la casa. No toma, no fuma, nunca ha probado una droga, es un hombre genuinamente bueno, aunque no pongo las manos al fuego por él”.