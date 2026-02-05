Imelda Tuñón esclareció cuál fue la sustancia que acabó con la vida de Julián Figueroa

Cuando había cierta calma en el tema que rodea a Imelda Tuñón y a Maribel Guardia, un vídeo hizo que se destaparan diversas comunicaciones de parte de ambas partes. La situación solamente empeoró y dentro de una dinámica que hizo en redes sociales, la joven indicó que fue una sustancia la que acabó con la vida de Julián Figueroa. Esto está pasando en el polémico caso de esta familia.

Venga La Alegría | Programa 4 de febrero 2026 Parte 1 | La explicación de Imelda Tuñón al polémico video, la charla con Nick Vujicic

¿Qué fue lo que mató a Julián Figueroa?

Fue el 9 de abril de 2023 cuando se concretó el fallecimiento del joven artista. Con 27 años, se indicó que el causante del fallecimiento fue un infarto. Sin embargo, en medio de una serie de duras declaraciones alrededor de la muerte del músico, Imelda Garza aseguró que la culpa del trágico final del hijo de Maribel Guardia… fue autoría de Marco Chacón.

En la información compartida en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la cantante dijo que el esposo de Maribel sometió a Julián a un “tratamiento” con un implante de naltrexona. Este elemento se utiliza para ayudar a combatir el consumo de drogas, por lo que esto confirmaría que el hijo de Joan Sebastian padecía con las adicciones.

Sin embargo, este tratamiento debe ser supervisado por un médico y se indica que la recomendación es que sea acompañado de terapia, la cual le fue impedida por Marco Chacón. Ante eso, Imelda indicó que tras varias complicaciones de salud… el infarto acabó con la vida de su esposo y padre de José Julián Jr.

¿Por qué Julián Figueroa se mencionó en estos días?

Gracias a un video que forma parte de una investigación de la ley mexicana, filtrado por el periodista Javier Ceriani, se vio a Imelda Tuñón golpeándose asimisma - supuestamente - para acusar a Julián Figueroa de maltrato físico. Y precisamente dicha pieza audiovisual fue filmada por el músico.

Tras compartirse dicho video, vinieron una serie de contestaciones de parte de Imelda y por ello se ha dado mucha interacción de su parte, pues se interpreta como una defensa de los ataques que vendrían desde la parte contraria de Maribel Guardia y Marco Chacón.