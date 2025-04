Sale a la luz verdadero motivo de la pelea entre Marco Chacón y Julián Figueroa

El pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha tomado un segundo aire y uno de los más mencionados hasta el momento ha sido Marco Chacón, quien ha sido señalado de alterar el testamento de Julián Figueroa , de tener un romance con Imelda Tuñón y hasta de haberse peleado con el hijo de su esposa.

¿Marco Chacón agredió físicamente a Julián Figueroa?

Recordemos que hace unos días los abogados de Imelda Garza Tuñón dieron una entrevista al programa De Primera Mano en donde revelaron que existe la posibilidad de que Marco Chacón haya agredido físicamente a Julián Figueroa.

El representante legal de la joven actriz señaló que Marco Chacón habría agredido a Julián Figueroa y que, al parecer este sucedo obra en en la demanda y fue respaldado por Imelda Garza Tuñón.

¿Cuál fue el motivo de la pelea? De acuerdo con el letrado, el motivo fue que el cantante y su esposa querían independizarse y no vivir más en la casa de Maribel Guardia.

“Sí hubo problemas, nos lo comentó Imelda, está consignado. Julián lo que pretendía era vivir aparte. Cuando vivían en casa de Maribel, hubo violencia entre Julián y el señor Chacón”, dijo el abogado de Imelda Garza Tuñón.

¿La agresión está asentada en la demanda?

Como mencionamos anteriormente, el abogado aseguró que dicha agresión está asentada en la demanda: “Está asentado en una demanda. Había un control de todo tipo, se genera un altercado. Una agresión de Chacón con Julián”.

¿Marco Chacón tuvo un romance con Imelda?

Este fue un rumor que cobró fuerza gracias a las declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que le llegó la información de que Marco Chacón e Imelda Tuñón tuvieron un romance; sin embargo, no ha sido confirmada.

¿Qué dijo Marco Chacón al respecto?

El esposo de Maribel Guardia rompió el silencio y reveló al periodista Caro Uriel que “es bien simple, yo nunca en mi vida he falsificado un documento de ninguna naturaleza, ni ese ni ningún otro, además el beneficiario de ese testamento que apareció, del cual ninguno de nosotros tenía conocimiento, el beneficiario es el niño, no es la abuela, no es ninguna otra persona, es el niño, entonces hay que tener claro que, si ellos están peleando ese testamento, digamos que la madre se lo está peleando a su hijo, no a mí, yo no soy heredero, no a Maribel, no es heredera, el niño es el heredero universal”.

De igual forma, Marco Chacón negó rotundamente haber tenido un romance con Imelda Tuñón, como se ha especulado: “Ya es el colmo de las cosas, incluso ridículas, definitivamente no”.