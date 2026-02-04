Así confirmaron agresiones de Imelda Tuñón a Julián Figueroa

Imelda Tuñón sigue estando en el centro de la escena tras la filtración de videos en donde se la ve autolesionándose en medio de una discusión con quien fue su esposo, el músico Julián Figueroa . Todo se da en medio de disputas legales con Maribel Guardia, tensión que se mantiene desde el fallecimiento del joven artista.

Ahora, luego de que Imelda Tuñón cargara contra el marido de Maribel Guardia por los videos filtrados y señalara que se trató de un ataque de pánico, una sobrina de su ex suegra rompió el silencio. Se trata de la periodista deportiva Maribel García quien confirmó haber presenciado agresiones de la joven actriz hacia Julián Figueroa.

¿Imelda Tuñón agredía a Julián Figueroa?

En los últimos días el nombre de Imelda Tuñón volvió a ganar las portadas de los medios dedicados al espectáculo debido a que videos filtrados la mostraban autolesionándose. Desde entonces trascendió que se trataba de parte de una discusión mantenida con Julián Figueroa y que esas acciones buscan culparlo al músico.

Sin embargo, la actriz desmintió esa versión, afirmó que fue un episodio en medio de un ataque de pánico y acusó directamente al esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, como responsable de la filtración de los videos. Ahora, fue Maribel García quien salió en defensa de su primo fallecido y afirmó haber presenciado agresiones de Imelda Tuñón.

¿Qué dijo Maribel García sobre Imelda Tuñón?

A través de sus redes sociales, Maribel García rompió el silencio en medio de la polémica porque “cuando alguien ya no está para defenderse como Julián, tenemos que salir a defenderlo los que lo amábamos”. En este punto, la periodista firmó que fue testigo de muchas cosas y relató que en una ocasión Imelda Tuñón golpeó a Julián Figueroa con un celular y le quebró un diente.

“Sé de otra en el rancho, que Julián nos contó, que ella le aventó acetona en los ojos”, añadió Maribel García. La sobrina de Maribel Guardia admitió que “era una relación bastante difícil” y que los hechos de violencia terminaron debilitando la relación entre ambos. De esta manera, la periodista deportiva sumó un nuevo capítulo a la polémica que se lleva todas las miradas en el presente.