Imelda Tuñón le manda polémico mensaje a Maribel Guardia al ganar la custodia de su hijo

Previo al inicio del fin de semana, se filtró la información de que Imelda Tuñón habría ganado la custodia total de su hijo, tras la demanda impuesta por Maribel Guardia, quien argumentó que su nuera no estaba en condiciones para criar al hijo de Julián Figueroa. Sin embargo, tras el fallo en favor de la madre del niño, el asunto se volvió bastante tenso.

Imelda Tuñón emitió un comunicado contundente contra Maribel Guardia

En las semanas recientes, el silencio reinó en ambos lados del conflicto, muy probablemente a petición de los equipos legales, esperando la resolución final de la ley mexicana en el caso.

Y tal como se anunciaba previo a este cierre de mes, Imelda Tuñón ganó la custodia total de su hijo, dejando así a Maribel Guardia sin ningún tipo de influencia sobre su nieto. Tras el triunfo, la joven fue contundente contra la abuela de José Julián.

“Yo creo que era tan innecesario esto y creo que tomó una muy mala decisión y digo pues… la perdono, porque la verdad es que no me importa. Me importa que esté bien, me importa que siga con su vida y que ojalá que de salud siga mejor”.

¿Maribel Guardia está pasando por problemas de salud?

Estos comentarios por parte de Imelda Tuñón, resultaron bastante particulares ante una situación que personas cercanas a Maribel han manifestado en los días recientes. Victoria Ruffo dijo que estaba preocupada por su amiga, ella destacó que la ve flaca y que sabe que no come. Entonces, ante la resolución del caso de su nieto podría existir una crisis más severa, aunque la actriz se muestra muy feliz en redes sociales.

