La mamá de Geraldine Bazán confirmó que no ve a su hija desde hace meses

La mamá de Geraldine Bazán es una persona que gusta de dar sus posturas/opiniones ante la prensa. El problema es que justo ese tema le molesta a la actriz, situación que les trajo severos problemas. Aunque en días pasados se conoció que existía un distanciamiento, la señora Rosalba Ortiz indicó que no solamente es una ligera molestia… no se ven desde hace meses.

Te puede interesar - ¿La mamá de Geraldine Bazán odia a Gabriel Soto?

¿Geraldine Bazán alejó a su mamá de su vida?

La respuesta inmediata al cuestionamiento es que sí. La actriz fue clara al indicar que no quiere estar cerca de su mamá en estos momentos, pues ella no hizo caso de la petición hecha para que Rosalba Ortiz dejara de “ventilar” cosas sobre su vida privada. Sin embargo, la mamá ya indicó que no ha hecho nada malo.

En palabras emitidas en el programa de ‘Venga La Alegría’, la mamá de Geraldine Bazán dijo que son tres meses sin verse. Aunque también indicó que ella solamente repetía o confirmaba la información que la actriz comentaba a la prensa, a la cual atacó de siempre querer sacar conversación con temas polémicos.

Lo que ella argumentó como puntos a su favor, es que ella sí acataba las peticiones de Geraldine. Pues además de las tan criticadas declaraciones, su hija le pedía que no compartiera fotos de las niñas. Y eso sí fue realizado por Rosalba, quien respetaba esa petición explícita.

¿Cuántos hijas tiene Geraldine Bazán?

La actriz de 42 años es la orgullosa madre de dos hijas, mismas que tuvo con su tan comentada expareja, Gabriel Soto. Incluso hace un par de días se les vio celebrando la finalización del ciclo de primaria de la menor. Estas fotos se viralizaron en redes sociales. Aunque ya no están juntos como matrimonio, los actores han priorizado siempre el bienestar y la salud emocional de sus hijas.

Seguir leyendo - ¿La mamá de Geraldine Bazán le hizo brujería a Gabriel Soto?