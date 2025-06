Victoria Ruffo preocupa con sus declaraciones, revela que Maribel Guardia está delicada de salud

Victoria Ruffo no ha fallado en las horas recientes en cuanto a sus declaraciones. Habló de la probable separación de Eugenio Derbez, de la fiesta de su nieta y lo que hizo eco en las horas recientes fue su mensaje respecto de la salud de Maribel Guardia. Muchos se alertaron por dicha situación y hay expectación alrededor de una mujer que vive rodeada de problemas en estos momentos.

Te puede interesar - ¿Maribel Guardia ha visto a su nieto recientemente?

¿Qué sabe Victoria Ruffo de la salud de su amiga Maribel Guardia?

No es noticia que ambas actrices se demuestran su cariño de manera repetida. En esta ocasión, le cuestionaron sobre lo que sucede alrededor de Maribel y Victoria confesó algo que puso de nervios a muchos en un inicio. Estas fueron las palabras exactas de la madre de José Eduardo Derbez: “La veo muy flaquita, me preocupa porque no come… Todo lo que le ha pasado, afecta al cuerpo, a la mente, pero es una mujer muy valiosa”.

Aunque resultaba obvio en cierta forma, su amiga declaró que lo que ha pasado con la nacida en Costa Rica en los últimos meses de su vida la tienen en un momento delicado. Aunque Maribel Guardia está activa en redes, compartiendo fotos de ella acompañadas de frases positivas, es claro que todo lo ocurrido con su nieto la ha llevado a un entorno bastante complicado.

¿Cuál es el estatus de la pelea entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

En las horas recientes circuló información referente a una posible decisión final de parte de la ley mexicana, indicando que Imelda Garza habría conseguido de manera completa los derechos sobre la patria potestad de su hijo. En ese sentido, todo recurso implementado por Maribel en un inicio habría quedado descartado. La vida de José Julián dependerá completamente de Imelda Tuñón y su entorno. Ante eso, se espera alguna confirmación del documento que rondó en algunos medios de comunicación recientemente.

Seguir leyendo - ¿Qué dijo Victoria Ruffo respecto de la fiesta de su nieta y la convivencia con los Derbez?