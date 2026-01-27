Imelda Tuñón revela que Maribel Guardia era rifada entre hombres: “Cada una ponía 100 mil pesos”

Todo parece indicar que este 2026, la polémica entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia no tendrá un momento de paz. Y es que, entre las últimas declaraciones que salieron a la luz, la joven habló sobre su exsuegra y una supuesta vivencia que tuvo la actriz hace algunos años.

En esta ocasión en un reciente entrevista, Imelda Tuñón aseguró que en su círculo cercano, se comentaba que algunas personas “se rifaban noches” con Maribel Guardia . Según la joven, ella escuchó eso desde antes de empezar su relación con Julián Figueroa, donde los involucrados ponían 100 mil pesos, el ganador se quedaba con la actriz.

Recordemos que, este conflicto familiar y legal, ha escalado en una serie de declaraciones en donde se han dado detalles de la vida privada de ambas mujeres, al igual que han salido a la luz cuestiones sobre la vida de Julián Figueroa.

Imelda Tuñón reveló un complot para que no vea a su hijo

Pero entre las últimas declaraciones, Imelda Tuñón decidió revelar que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, participó junto a Maribel Guardia y Marco Chacón para que ella no pudiera convivir con su hijo.

Una serie de irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y MPs corruptos, falsedad de declaraciones y por supuesto, mucho dinero de por medio y nombres como el de Clara Brugada se vieron involucrados logrando separarme de lo único que amo en el mundo, José Julián

También, en la declaración que publicó en sus redes sociales, arremetió contra Marco Chacón, esposo de la actriz.

Marco Chacón entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario, y contrataba payasos sin credibilidad para ejercer violencia digital, mediática y psicológica en mi contra, sembraba terror y despilfarraba el dinero de Maribel Guardia para quedarse con mi hijo, usando a su esposa como escudo. Llené libretas de información y de diagramas, encontré en DIOS la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchando por mi hijo

Ante todos los señalamientos que dio Imelda, Maribel Guardia no se ha pronunciado al respecto y ha mantenido su la redes sin hablar del tema.

