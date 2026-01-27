Imelda Tuñón aparece con el rostro lastimado: ¿qué le pasó?

Imelda Tuñón ha estado en el centro de las miradas debido a su pelea con Maribel Guardia. Si bien esta polémica viene de hace tiempo pues todo empeoró cuando Imelda dijo que Maribel pasaba la noche con hombres por medio de rifas.

Tras esto es que apareció Tuñón con la cara lastimada por lo que generó gran preocupación en los seguidores. Es por esto que salió a aclarar lo que había ocurrido.

¿Qué le ocurrió a Imelda Garza Tuñón?

En el día de ayer Imelda Tuñón compartió unas imágenes en las redes sociales que causaron mucha preocupación. La cantante tenía morado en la parte superior de su labio, pero todo se volvió más preocupante cuando publicó una historia en la que decía: “Bala perdida”.

Debido a las especulaciones es que Imelda Tuñón aclaró lo que había ocurrido:

“Fui a un campo de gotcha. Me gusta lo peligroso, entonces me metí a jugar. (...) Me salgo de ahí y se supone que ya te puedes quitar el equipo (protección) Yo me quité la careta y estaba como levantada la malla que protegía la parte donde estaban jugando y me cayó una bala de pintura".

Todo fue susto debido a que Imelda pensó que tenía los dientes rotos por el impacto: “Sentí que se me destemplaron todos los dientes, corrí al baño diciendo ‘ya me rompieron un diente, qué horror’”.

Esta fue una de sus historias.|Instagram

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón se llevan mal?

Maribel Guardia e Imelda Tuñón tenían una relación cercana y se brindaron mucho apoyo cuando murió Julián Figueroa en abril de 2023. Sin embargo, la relación cambió drásticamente en enero de 2025.

Fue en ese momento en el que Maribel le puso una demanda a Imelda debido a que manifestaba que su exnuera no estaba en condiciones de cuidar a su nieto debido a supuestas adicciones. Maribel aseguró que no buscaba la custodia del niño, sino que deseaba que la joven recibiera tratamiento de rehabilitación.

Debido a esto es que la cantante fue separada del pequeño mientras se realizaban las investigaciones. Desde ese momento es que su relación tuvo un quiebre y parece no tener retorno.

